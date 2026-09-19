Τρεις συλλήψεις και ακόμη πέντε ταυτοποιημένα μέλη. Πάνω από 179.000 ευρώ το παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούταν στις διαρρήξεις και τις κλοπές από σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου , συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε μέλη της οργάνωσης. Από αυτά, δύο βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα και τρία στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, με συγκεκριμένη δομή, διακριτούς ρόλους και συντονισμένη δράση. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.

Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση τους εκτιμάται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ, ενώ από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι είχαν μεταφέρει μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων περίπου 76.000 ευρώ σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να πραγματοποιούσαν κυρίως τις βραδινές ώρες κατοπτεύσεις πολυκατοικιών, χρησιμοποιώντας οχήματα που είτε ήταν δηλωμένα σε στοιχεία τρίτων είτε είχαν ενοικιαστεί.

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Αφού εντόπιζαν τις περιοχές και τα σπίτια που τους ενδιέφεραν, έλεγχαν εάν οι ένοικοι απουσίαζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν ειδική σήμανση στις πόρτες προκειμένου να διαπιστώνουν αν ένα σπίτι παρέμενε χωρίς παρουσία.

Ιδιαίτερη δραστηριότητα φέρεται να ανέπτυσσαν κατά τις περιόδους αργιών και διακοπών, όταν ήταν αυξημένες οι πιθανότητες απουσίας των ενοίκων.

Για την είσοδό τους στα σπίτια χρησιμοποιούσαν είτε κλειδιά είτε παραβίαζαν τις κλειδαριές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων. Παράλληλα, τοποθετούσαν μέλος της ομάδας σε εξωτερικό σημείο της πολυκατοικίας, ώστε να λειτουργεί ως παρατηρητής και να ενημερώνει τους υπόλοιπους για τυχόν κινήσεις.

Μετά την είσοδό τους στις οικίες, αναζητούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η Αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι διέθεταν δίκτυο πληροφόρησης για την επιλογή των στόχων. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, 48χρονη αλλοδαπή που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός φέρεται να παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις απουσίες ενοίκων.

Οι επικοινωνίες τους γίνονταν τόσο μέσω προσωπικών τηλεφωνικών συνδέσεων όσο και μέσω «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, ενώ χρησιμοποιούσαν και τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν επίσης εξειδικευμένες γνώσεις για διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που, σε αρκετές περιπτώσεις, τους επέτρεπε να εισέρχονται σε διαμερίσματα χωρίς εμφανή σημάδια παραβίασης.

Οι ρόλοι των μελών

Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., καθόριζε τις περιοχές και τους στόχους και συντόνιζε τη δράση των υπόλοιπων μελών, ενώ διατηρούσε επαφές με άτομα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό.

Ένας 43χρονος αλλοδαπός φέρεται να είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας τόσο στις κατοπτεύσεις όσο και στις διαρρήξεις. Σε περίπτωση απουσίας του αρχηγικού μέλους, αναλάμβανε τον συντονισμό των υπόλοιπων.

Ο 22χρονος αλλοδαπός συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση, ενώ κατά περίπτωση αναλάμβανε την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου των πολυκατοικιών.

Τα υπόλοιπα μέλη, ηλικίας 36, 40 και 31 ετών, καθώς και ακόμη ένας 31χρονος, φέρεται να συμμετείχαν στην επιλογή των στόχων, στην προετοιμασία και στην εκτέλεση των διαρρήξεων ή στην επιτήρηση των χώρων.

Η 48χρονη αλλοδαπή είχε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ρόλο πληροφοριοδότριας, αξιοποιώντας την εργασία της ως οικιακή βοηθός για να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες οικίες και τις απουσίες των ενοίκων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων, εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:

κοσμήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή,

ρολόγια διαφόρων εταιρειών,

επώνυμες τσάντες και γυαλιά ηλίου,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

ψευδοκοσμήματα,

αρώματα,

φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και φακοί,

φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,

σετ ασημίζοντων και επάργυρων μαχαιροπίρουνων,

έξι ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες,

δύο παιχνιδοκονσόλες και 14 ηλεκτρονικά παιχνίδια,

κασετίνα με 40 πένες γραφής,

1.300 ευρώ από κουμπαρά,

εργαλεία που φέρεται να χρησιμοποιούνταν σε διαρρήξεις,

κλειδιά διαφόρων τύπων,

κάρτες και έγγραφα που σχετίζονται με υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων,

δελτία τυχερών παιχνιδιών και άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα όχημα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και εάν τα μέλη της εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.