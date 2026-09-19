Το άγριο αιλουροειδές κρατούνταν σε μικρή περίφραξη χωρίς την απαιτούμενη άδεια και μεταφέρθηκε σε ζωολογικό κήπο.

Ένα απρόσμενο εύρημα περίμενε τους πυροσβέστες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια μικρή φωτιά σε σπίτι στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ. Στην αυλή του σπιτιού εντόπισαν ένα αφρικανικό σέρβαλ, ένα άγριο αιλουροειδές που ζει στη φύση στην υποσαχάρια Αφρική και κρατούνταν παράνομα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή Μαρέρο, στα προάστια της Νέας Ορλεάνης. Κατά την άφιξή τους στο σπίτι, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι πίσω από το κτίριο υπήρχε το ζώο μέσα σε μια μεταλλική περίφραξη, η οποία έμοιαζε με μικρό κλουβί για προπόνηση μπέιζμπολ.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη των υπηρεσιών προστασίας και ευζωίας ζώων του Τζέφερσον, μεταξύ των οποίων η διευθύντρια Μισέλ Μπρινιάκ και η προϊσταμένη του τμήματος προστασίας ζώων Βικτόρια Κλαρκ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, Τζον ΜακΚάσκερ, η νομοθεσία στην περιοχή απαιτεί ειδική άδεια για την κατοχή ενός σέρβαλ ως κατοικίδιου. Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου σπιτιού, ωστόσο, δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια.

Από το κλουβί σε ειδικό χώρο

Η απομάκρυνση του ζώου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η Μπρινιάκ και η Κλαρκ κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν, καθώς το αιλουροειδές αντιδρούσε και έβγαζε προειδοποιητικούς ήχους, και στη συνέχεια το μετέφεραν σε ειδικό κλουβί μεταφοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σέρβαλ βρισκόταν σε περίφραξη περίπου 7,5 τετραγωνικών μέτρων, τον οποίο ο ΜακΚάσκερ παρομοίασε με «κυνοτροφείο».

Το ζώο μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας JPaws, στην κοντινή περιοχή Χάρβεϊ, όπου του παραχωρήθηκε ολόκληρο δωμάτιο μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος φιλοξενίας.

Τα σέρβαλ ξεχωρίζουν για το λεπτό σώμα τους, τις μαύρες κηλίδες και τα χαρακτηριστικά τους πρόσωπα, ενώ μπορούν να πραγματοποιήσουν άλματα που φτάνουν περίπου τα δύο μέτρα σε ύψος. Το συγκεκριμένο ζώο είχε γεννηθεί σε αιχμαλωσία, όμως το φυσικό του περιβάλλον είναι τα λιβάδια της Αφρικής.

Γιατί δεν είναι εύκολο κατοικίδιο

Παρότι τα σέρβαλ παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θυμίζουν τις οικόσιτες γάτες, όπως το γουργούρισμα, την περιποίηση του τριχώματός τους και την τάση να κυνηγούν, η συμβίωση μαζί τους δεν είναι απλή.

Όπως επισημαίνει η JPaws, τα ζώα αυτά χρειάζονται πολύ περισσότερο χώρο και ερεθίσματα από όσα μπορεί να προσφέρει ένα συνηθισμένο σπίτι. Η έλλειψη κατάλληλου περιβάλλοντος μπορεί να τους προκαλέσει χρόνιο στρες και να εμποδίσει την εκδήλωση φυσιολογικών συμπεριφορών.

Παράλληλα, οι σέρβαλ σημαδεύουν την περιοχή τους, μπορεί να γίνουν πιο επιθετικοί καθώς μεγαλώνουν και δεν μπορούν να εκπαιδευτούν πλήρως ώστε να συμπεριφέρονται όπως μια οικόσιτη γάτα. Έχουν επίσης καταγραφεί περιπτώσεις όπου προκαλούν ζημιές σε έπιπλα, πόρτες ή ακόμη και τοίχους.

Οι ανάγκες τους στη διατροφή και την εξειδικευμένη φροντίδα είναι επίσης πολύ διαφορετικές από εκείνες μιας κοινής γάτας.

Βρέθηκε τελικά κατάλληλος χώρος

Η περιπέτεια του συγκεκριμένου σέρβαλ φαίνεται πως είχε αίσιο τέλος. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπρινιάκ ανέφερε ότι η JPaws κατάφερε να μεταφέρει το ζώο σε ζωολογικό κήπο, όπου θα έχει περισσότερο χώρο, κατάλληλα ερεθίσματα και φροντίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.

Δεν έγινε γνωστό σε ποιον ζωολογικό κήπο μεταφέρθηκε.

Η υπόθεση στη Λουιζιάνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα σέρβαλ φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη δημοτικότητα ως εξωτικά κατοικίδια, τάση που έχει ενισχυθεί και από περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες του Guardian