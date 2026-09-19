Ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του υπουργού Μετανάστευσης και μίλησε για την εικόνα του κόμματος μετά τη ΔΕΘ.

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο ΟΡΕΝ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, περιέγραψε το άναρχο τοπίο και την απουσία ελέγχων στις δομές υγείας, που αποκαλύφθηκε με τον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη.

«Έχουμε έναν οργανισμό, το ΣΕΥΥΠ, τον οποίο αυτή η κυβέρνηση απορρύθμισε και κατάργησε. Εδώ πρέπει να δούμε το εξής: πόσοι έλεγχοι έγιναν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το διάστημα των επτά ετών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αν υπήρχαν ανακλήσεις αδειών, αν το ΚΕΣΥ έχει κάνει επίσης ελέγχους για παραπλανητικές διαφημίσεις.

Το κεντρικό πολιτικό ζήτημα είναι τι έγινε επί επτά χρόνια σε έναν τομέα όπου η διαφήμιση έχει απογειωθεί. Άρα υπάρχει αυξημένη ορατότητα αυτών των επιχειρήσεων και είναι εύκολο να ελεγχθούν. Καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χρειάζονται έλεγχοι και κυρώσεις. Δεν αρκεί η χαρτογράφηση της ατιμωρησίας» , ανέφερε.

Ως προς τις αντιφατικές τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ.Τσουκαλάς τόνισε:

«Ο υπουργός τη μια λέει “κακώς καταργήσαμε το ΣΕΥΥΠ”, την άλλη λέει ότι δεν καταργήθηκε, μετά πως φτιάχνει μια επιτροπή να ερευνήσει το περιστατικό, κατόπιν δηλώνει ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Σχετικά με την απόκρυψη εκ μέρους του υπουργού Μετανάστευσης, Θ. Πλεύρη, της χρονολογικής σειράς της γνωριμίας του με το ζεύγος των κατηγορούμενων ιατρών, ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του υπουργού.

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«Εμείς δεν εγκαλούμε τον κ. Πλεύρη για κάποια ευθύνη συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί κάτι τέτοιο μας απάντησε. Εμείς όταν τέθηκε το ζήτημα ότι είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με τον κατηγορούμενο, δεν το κάναμε θέμα, -οποιοσδήποτε μπορεί να γνωρίζει τον οποιονδήποτε-. Ποιο είναι το πρόβλημα; Οτι ο κ. Πλεύρης -και σε εσάς εδώ στο ΟΡΕΝ την Τετάρτη- δήλωσε ότι γνώρισε τον γιατρό το 2016 στη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του.

Από τα έγγραφα προκύπτει, όμως, ότι υπήρχε στενή σχέση από το 2012. Δεν ιδρύεις με οποιονδήποτε ένα σωματείο ξαφνικά. Για ποιο λόγο ο κ. Πλεύρης δεν είπε την αλήθεια, δεν το ξέρουμε εμείς αλλά οφείλει να το απαντήσει ο υπουργός.

Εμείς καταδείξαμε ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας: για ποιο λόγο δεν είπε την αλήθεια; Για ποιο λόγο ένας υπουργός να μην πει την ακριβή αλήθεια; Ερωτήματα θέτουμε», σημείωσε.

Τέλος, ως προς το πολιτικό περιβάλλον μετά τη ΔΕΘ ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε:

«Είδα και τη σημερινή δημοσκόπηση στην εφημερίδα Παραπολιτικά όπου το ΠΑΣΟΚ μέσα σε μια εβδομάδα ανεβαίνει περίπου μία μονάδα και η διαφορά πια με την ΕΛΑΣ είναι σχεδόν στις 2 μονάδες.

Τα ποιοτικά στοιχεία σε όλες τις μετρήσεις δείχνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ πήγε καλά και ο κόσμος κατάλαβε πως είναι ο πιο καλά προετοιμασμένος αρχηγός, με άρτια ομιλία και με πρόγραμμα κοστολογημένο.

Κάθε φορά πριν έρθει η ανατροπή στην πρόθεση ψήφου, έρχεται η ανατροπή στα ποιοτικά στοιχεία. Ήρθε ήδη. Το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο και στελέχη για να φέρει την πολιτική αλλαγή».

Δείτε όσα είπε ο Κώστας Τσουκαλάς

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