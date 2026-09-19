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Τι ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στάθηκε στην δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. «Ελάτε να γνωρίσουμε την Αθήνα αλλιώς: με βιώσιμες μετακινήσεις, ασφαλή δημόσιο χώρο και δρόμους ανοιχτούς για όλους» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα υποστήριξε στην ανάρτησή του:

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=931593416697415&id=100095402949307&mibextid=wwXIfr&rdid=MyaV82HWDeHCDDvm#}

Ραντεβού στην «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»

Από σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 και για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει για τους ανθρώπους!

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Και δεν σταματάμε εκεί. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, οι δράσεις συνεχίζονται σε ολόκληρη την πόλη: 19/9, 11.00: Παραμύθια στον Εθνικό Κήπο

20/9, 10.00: Ποδηλατοπορεία από την πλατεία Κοτζιά 21/9, 10.00-19.00: Ποδήλατο για όλες τις γενιές» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης 22/9, 13.00: Προσβάσιμη ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο