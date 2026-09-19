Τα ίχνη του 78χρονου χάθηκαν το πρωί του Σαββάτου.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου.

Τα ίχνη του ηλικιωμένου χάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Μαδέ, όπου και επικεντρώνονται οι έρευνες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν οργανώσει επιχείρηση τόσο από τη θάλασσα όσο και από αέρος, προκειμένου να εντοπίσουν τον 78χρονο.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη και μία λάντζα, ενώ από αέρος επιχειρεί drone της Πυροσβεστικής. Στις έρευνες έχει επίσης επιστρατευτεί ιδιώτης δύτης.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.