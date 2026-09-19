«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη, ζητώντας την άμεση αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη συνάντηση στελέχους του πρωθυπουργικού γραφείου με τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Κουργιανίδη και ζητά να διευκρινιστεί αν ο πρωθυπουργός ήταν ενήμερος για τη συγκεκριμένη επαφή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φ. Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως «έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)» και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του.

Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν «ανδραγάθημα» εκτίοντας την ποινή τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της «Θεσσαλονίκης» ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη.

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Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση.

Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;

Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;