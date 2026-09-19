Η νέα σεζόν ξεκίνησε με την επίσημη παρουσίαση των ομάδων βόλεϊ.

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός των τμημάτων βόλεϊ ανδρών και γυναικών, έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά που ένωσε την ιστορία του Πανιωνίου με τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ιστορία, συγκίνηση και κυανέρυθρο παλμό πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, με αφορμή τη συμπλήρωση 136 χρόνων από την ίδρυση του Πανιωνίου, αλλά και 100 χρόνων από την ίδρυση του τμήματος βόλεϊ γυναικών.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, αθλητών και αθλητριών, εκπροσώπων της διοίκησης και των τμημάτων του Συλλόγου, αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή για τον «Ιστορικό», συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν του Πανιωνίου με το παρόν και τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά του.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα αφιέρωμα στην ιστορική διαδρομή του Πανιωνίου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναφορές στην ιστορία και τη διαχρονική σχέση του Συλλόγου με τη Νέα Σμύρνη. Ξεχωριστή θέση είχαν οι βραβεύσεις ανθρώπων που έχουν προσφέρει στον Πανιώνιο και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του Συλλόγου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε η Κατερίνα Δελή για την παρουσία και την προσφορά της στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Πανιωνίου, με τη βράβευσή της να πραγματοποιείται από την αρχηγό της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου Betsson, Ιωάννα Καρέλια.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η παρουσία του κόσμου, με την κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης να γεμίζει από φίλους του Πανιωνίου, οι οποίοι δημιούργησαν μια δυναμική κυανέρυθρη ατμόσφαιρα και έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.

Η νέα σεζόν ξεκίνησε με την επίσημη παρουσίαση των ομάδων βόλεϊ

Το βλέμμα στράφηκε στη συνέχεια στο παρόν και το μέλλον, με την επίσημη παρουσίαση των ομάδων βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Πανιωνίου Betsson ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πρώτη παρουσιάστηκε η ομάδα ανδρών και ακολούθησε η ομάδα γυναικών, η οποία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του τμήματος.

Η γυναικεία ομάδα γνώρισε θερμή υποδοχή από τον κόσμο της Νέας Σμύρνης, έχοντας πίσω της μια ιστορική αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία κατέκτησε τους πρώτους τίτλους στην ιστορία του τμήματος, το Κύπελλο και το Super Cup. Οι φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό «παρών», αποθεώνοντας τις αθλήτριες και εκφράζοντας τη στήριξή τους ενόψει της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής παρουσίας της ομάδας στο CEV Cup.

Η Betsson στο πλευρό του Πανιωνίου

Σημαντική ήταν η παρουσία της Betsson, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του Πανιωνίου, στηρίζοντας έμπρακτα τα τμήματα βόλεϊ του Συλλόγου.

Από τη φετινή αγωνιστική σεζόν, η Betsson ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον Πανιώνιο, καθώς αποτελεί Χορηγό και Ονοματοδότη της ανδρικής ομάδας βόλεϊ, η οποία αγωνίζεται πλέον ως Πανιώνιος Betsson. Παράλληλα, συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό της γυναικείας ομάδας, ενισχύοντας την προσπάθεια και των δύο τμημάτων.

Η διεύρυνση της συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κοινή πορεία Betsson και Πανιωνίου, με τη Betsson να στηρίζει την αγωνιστική προσπάθεια των ομάδων και τη συνολική ανάπτυξη των τμημάτων βόλεϊ.

Μια βραδιά που ένωσε 136 χρόνια ιστορίας, 100 χρόνια γυναικείου βόλεϊ και μια νέα αγωνιστική σεζόν, με τον Πανιώνιο και την Betsson να συνεχίζουν μαζί το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους διαδρομής