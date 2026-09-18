Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η γυναίκα υποστηρίζει ότι τα δύο σκυλιά είχαν παραχωρηθεί σε εκείνη από την οικογένεια Τσιτσιπά και ότι τα είχε υπό τη φροντίδα της.

Ελεύθερη αφέθηκε μετά την αναβολή της δίκη της από το Αυτόφωρο, η οικιακή βοηθός της οικογένειας Τσιτσιπά για την επίθεση των σκυλιών σε βάρος δύο γυναικών και ενός άνδρα στη Βάρη. Η οικιακή βοηθός της οικογένειας Τσιτσιπά, στην οποία, όπως δηλώνει, ανήκουν τα δύο λυκόσκυλα που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο γυναίκες και έναν άνδρα στη Βάρη, κάθισε στο εδώλιο του Αυτοφώρου για να δικαστεί, μετά την ποινική δίωξη σε βάρος της από τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η κατηγορουμένη στην οποία επιβλήθηκε ήδη και διοικητικό πρόστιμο, απέκτησε τους δύο σκύλους από την οικογένεια Τσιτσιπά. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα τα οποία αφορούν αφορά στα αδικήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.

Να σημειωθεί πως η ποινική δίωξη αφορά μόνο την ίδια και όχι τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η οποία, όπως υποστηρίζει η κατηγορουμένη δεν έχει καμία σχέση με τους δύο σκύλους αλλά και με το περιστατικό.

Τελικά η συλληφθείσα οικιακή βοηθός αφέθηκε ελεύθερη ενώ η δίκη της αναβλήθηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ελεύθερη αφέθηκε η οικιακή βοηθός της οικογένειας Τσιτσιπά, μετά την αναβολή της δίκης της από το Αυτόφωρο, για την υπόθεση της επίθεσης δύο σκύλων σε δύο γυναίκες και έναν άνδρα στη Βάρη.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της για το περιστατικό. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Τι υποστηρίζει η οικιακή βοηθός

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η γυναίκα υποστηρίζει ότι τα δύο σκυλιά είχαν παραχωρηθεί σε εκείνη από την οικογένεια Τσιτσιπά και ότι τα είχε υπό τη φροντίδα της.

Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά δεν έχει σχέση με τα δύο ζώα ούτε με το συγκεκριμένο περιστατικό. Η εκδοχή αυτή έρχεται σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκύλων, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών αναφορών.

Για ποια αδικήματα κατηγορείται

Σε βάρος της οικιακής βοηθού ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, η δίωξη αφορά πρόκληση σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και μη λήψη μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο.

Η επίθεση στη Βάρη

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στη Βάρη, όταν δύο σκύλοι επιτέθηκαν σε τρία άτομα, προκαλώντας τους τραυματισμούς.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση και συγγενικό του πρόσωπο. Μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και στον μηρό και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε συρραφή τραυμάτων.

Τα δύο σκυλιά περισυνελέγησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μεταφέρθηκαν για κτηνιατρικό έλεγχο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν εκτός του χώρου όπου φυλάσσονταν.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το Αυτόφωρο στις 21 Σεπτεμβρίου.