Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή.

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή τον ρόλο μιας γυναίκας από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει την επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή και να κανόνισε το κρίσιμο ραντεβού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να επικοινώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με τον 62χρονο υπνοθεραπευτή, επιμένοντας ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής δεν ήταν εκείνος που είχε απευθείας επικοινωνία για το συγκεκριμένο ραντεβού.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναμένεται να παρουσιάσει στοιχεία για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε, καθώς και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

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Η επικοινωνία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο

Η σχέση ανάμεσα στον υπνοθεραπευτή και τη γιατρό έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, η γιατρός φέρεται να του είχε στείλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ εκείνος βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο, ενώ οι δύο τους φέρεται να αντάλλαξαν περισσότερα από πέντε μηνύματα.

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Οι Αρχές εξετάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον ακριβή χρόνο των επικοινωνιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβαινε στο ιατρείο και ποια ήταν η αλληλουχία των ενεργειών πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει ότι ο λόγος της επικοινωνίας περιλαμβάνεται στη δικογραφία, χωρίς να αποκαλύψει δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ραντεβού που είχε προγραμματιστεί

Ο 62χρονος έχει αναφέρει ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δύο άνδρες είχαν ήδη συναντηθεί και επρόκειτο να συνεχίσουν τη λήψη του ιστορικού του τραγουδιστή.

Το ραντεβού αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς ο Μαζωνάκης κατέρρευσε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζει πλέον το ποιος κανόνισε τη συνάντηση, ποια ήταν η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά των δύο γιατρών

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ελέγχονται και σε οικονομικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η περιουσιακή τους κατάσταση, η προέλευση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων και ένα ρολόι ιδιαίτερα υψηλής αξίας, για το οποίο οι Αρχές φέρεται να εξετάζουν τον τρόπο απόκτησής του και εάν υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Παράλληλα, ερευνάται η λειτουργία του ιατρείου, οι οικονομικές συναλλαγές και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στον χώρο.