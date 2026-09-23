«Η ρύθμιση αυτή, όπως είναι εύλογο, θα υποχρεώσει τους εργαζόμενους σε οδυνηρούς συμβιβασμούς ακόμη και κάτω από τα νόμιμα όρια της προστασίας τους ενώ το πρόσθετο οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η εν λόγω διαδικασία θα παρεμποδίσει σημαντικά την συνταγματικά κατοχυρωμένη πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη».

Η ΓΣΕΕ απέστειλε στον πρωθυπουργό, στα κόμματα και στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επιστολή με την οποία ζητά την άμεση απόσυρση του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. Β του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, το συγκεκριμένο άρθρο παρεμβαίνει στο πεδίο των εργατικών διαφορών, υποχρεώνοντας το επισπεύδον μέρος (άρα σχεδόν πάντοτε τον εργαζόμενο) σε υποχρεωτική προδικαστική συνεδρία διαμεσολάβησης, για την οποία θα πρέπει προκαταβάλλει εξ ολοκλήρου τη σχετική δαπάνη (αποζημίωση διαμεσολαβητή, έξοδα παράστασης δικηγόρων).

«Πρόκειται για μια καταφανώς άδικη και ακατανόητη ρύθμιση που παραγνωρίζει την εγγενή ανισότητα των μερών στις εργατικές διαφορές, δεν σέβεται την διαχρονική αρχή προστασίας του εργαζόμενου ως αδύναμου μέρους και ουσιαστικά επιβάλλει στις εργατικές διαφορές το δίκαιο του ισχυρού», υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση.

«Η ρύθμιση αυτή, όπως είναι εύλογο, θα υποχρεώσει τους εργαζόμενους σε οδυνηρούς συμβιβασμούς ακόμη και κάτω από τα νόμιμα όρια της προστασίας τους ενώ το πρόσθετο οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η εν λόγω διαδικασία θα παρεμποδίσει σημαντικά την συνταγματικά κατοχυρωμένη πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη. Είναι, επομένως, απολύτως εναρμονισμένη με τον νομικό πολιτισμό της χώρας και με στοιχειώδεις κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης η απόσυρση της εν λόγω ρύθμισης και η διατήρηση της εξαίρεσης των εργατικών διαφορών από την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης που ισχύει μέχρι σήμερα. Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να μην επιτρέψει σε αναρμόδιο Υπουργείο να παρεμβαίνει σε ζητήματα Εργατικού Δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.