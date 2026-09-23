Στο First Dates κάθε γνωριμία μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας ιστορίας αγάπης… εξάλλου, σε ένα πρώτο ραντεβού τα πάντα μπορούν να συμβούν!

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επιστρέφει πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

First Dates –Το trailer του 1ου επεισοδίου:

{https://www.youtube.com/watch?v=o-0ZiD5HwXU}

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Στην πρεμιέρα του First Dates «ποδαρικό» κάνει η 22χρονη Όλγα, φοιτήτρια Νομικής με αγάπη για τον χορό, τα τατουάζ και την τέχνη. Δεν φοβάται τις ρομαντικές κινήσεις, αρκεί να μην είναι εκείνη που θα τις κάνει όλες! Η τύχη φαίνεται να είναι με το μέρος της, καθώς απέναντι της στο τραπέζι θα βρεθεί ο Γιώργος, ένα αγόρι που δηλώνει κυνηγός, αλλά κρύβει μια ρομαντική ψυχή! Η κουβέντα κυλάει όμορφα και εύκολα, τα vibes είναι θετικά και το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι αμοιβαίο. Το ερώτημα, όμως, παραμένει ένα: θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού;

Η Χρύσα, με τα εντυπωσιακά βαμμένα ροζ μαλλιά και την «ανεβασμένη» διάθεσή της, δηλώνει… «σχεσάκιας» και έχει ήδη βρει το ιδανικό μέρος για να γνωρίσει τον επόμενο έρωτά της: το First Dates! Λατρεύει τα πάρτι και αναζητά ένα αγόρι που να αγαπά εξίσου τη διασκέδαση! Ο Γρηγόρης έχει αρκετό καιρό να κάνει σχέση και παρά το άγχος του για το ραντεβού, είναι σίγουρος πως θα το απολαύσει! Η συνάντησή του με τη Χρύσα πολύ γρήγορα θα τον χαλαρώσει. Άλλωστε, πολλοί μεγάλοι έρωτες ξεκινούν με… πεταλούδες στο στομάχι!

Ο Μανώλης έρχεται από τα Φάρσαλα και είναι ένας άντρας που αγαπάει τη ζωή και την καλοπέραση! Είναι ένας άνθρωπος «ανοιχτό βιβλίο» και αναζητά την κατάλληλη γυναίκα, που θα θέλει να «ξεφυλλίσει» τις σελίδες του! Η Μαίρη θέλει να περιβάλλεται από θετική ενέργεια και προτεραιότητά της είναι η ευτυχία της! Θα τη βρει, άραγε, στα μάτια του Μανώλη;

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και ένα κοινό ζητούμενο: ο έρωτας από το πρώτο ραντεβού!