Τι απάντησε ο υπουργός Υγείας στην πρώτη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.

Νέες βολές του Παύλου Πολάκη κατά του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του υπουργού Υγείας, αναφέροντας ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει «πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις», κάτι για το οποίο απάντησε χθες ο ίδιος.

«Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Η εταιρία αυτή είναι μία τεράστια για τα Ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα ΗΑΕ και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Σταματήστε τα ψέματα», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2102428991886111001}

Η πρώτη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη: