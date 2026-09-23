Η απόφαση του ΕΟΦ για το «μπλόκο» σε 4 συμπληρώματα διατροφής λόγω μη εγκεκριμένου συστατικού.

Την απαγόρευση της διακίνησης και διάθεσης τεσσάρων συμπληρωμάτων διατροφής αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά την ενημέρωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν Creatine malate, συστατικό που χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο (novel food). Η απόφαση αφορά προϊόντα της πολωνικής εταιρείας Olimp Laboratories Sp. z o.o. και συγκεκριμένα τα:

REDWEILER 480G Red Punch

REDWEILER 480G Orange

REDWEILER 480G Cola

TCM 120 MEGA Caps

Τα τρία προϊόντα Redweiler αποτελούν συμπληρώματα που χρησιμοποιούνται πριν από την προπόνηση, ενώ το TCM 120 MEGA Caps είναι σκεύασμα κρεατίνης.

Γιατί απαγορεύτηκαν

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, στα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχεται Creatine malate, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση ως νεοφανές τρόφιμο στο πλαίσιο του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Η νομοθεσία για τα novel foods προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης πριν από τη νόμιμη κυκλοφορία συστατικών που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο ΕΟΦ καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να εφαρμόσουν την απόφαση και να λάβουν τα προβλεπόμενα μέτρα σχετικά με τη διακίνηση και διάθεσή τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να ενημερώσουν τον Οργανισμό σχετικά με την προμήθεια και την κατοχή των συγκεκριμένων συμπληρωμάτων.