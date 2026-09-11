Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για την ανάκληση της επίμαχης παρτίδας.

Με απόφαση του ΕΟΦ γνωστοποιείται η ανάκληση της παρτίδας 3145507 με ημ. λήξης 05/2030 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος επιθέματα γάζας μη αποστειρωμένα 10X20 PLY, REF: 1020121301, της ετ. HIPPOKRATIS A.E. διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος, σύμφωνα με τους ελέγχους 3. Αριθμός κλωστών, 3.2. κατά κροκή, διότι υπολείπεται του ελάχιστου αριθμού κλωστών που προβλέπει το Ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η εταιρεία HIPPOKRATIS A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας, και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει τον εποπτικό πίνακα της ανάκλησης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.