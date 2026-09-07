Ανιχνεύτηκαν ουσίες φαρμάκων για τη στυτική δυσλειτουργία, επισημαίνει ο ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ καλεί τους πολίτες να μην καταναλώσουν προϊόν με τη μορφή μίγματος μελιού, στο οποίο ανιχνεύθηκαν ουσίες συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τη στυτική δυσλειτουργία.

Η προειδοποίηση αφορά το προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE με την μορφή μίγματος μελιού (paste), για το οποίο ο ΕΟΦ εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη σχετική ενημέρωση από τις γερμανικές αρχές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των γερμανικών αρχών, στο προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, αρ. παρτίδας 12122029, ανιχνεύθηκαν οι μη επισημασμένες φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil).

Πρόκειται για δραστικές ουσίες εγκεκριμένων, συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, «γεγονός που καθιστά τη μη αναγραφή τους στην ετικέτα εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία», προειδοποιεί ο ΕΟΦ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός «καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ». Τέλος, υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.