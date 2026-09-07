Η γέφυρα πήρε το όνομα του σοβιετικού αξιωματούχου Γιάκοβ Νοβιτσένκο, που του αποδίδεται η σωτηρία του ιδρυτή της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σουνγκ, σε μία απόπειρα δολοφονίας του από Νοτιοκορεάτες.

Ρωσία και Βόρεια Κορέα άνοιξαν τον πρώτη οδική γέφυρα στα κοινά τους σύνορα. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο δείγμα των όλο και πιο στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η οδική γέφυρα του μήκους 1 χλμ. εκτείνεται από τον ποταμό Tumen στα βάθη της ανατολικής Ρωσίας ως την πόλη Tumangang στη Βόρεια Κορέα, σε μία αραιοκατοικημένη περιοχή όπου οι δύο χώρες έχουν κοινά σύνορα μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές.

Κατά την εκδήλωση για το άνοιγμα της διόδου τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, μίλησε μέσω βίντεο και είπε πως η νέα αυτή οδός θα ωθήσει την ανάπτυξη σε μια σειρά από τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

«Είμαι πεπεισμένος πως η επέκταση των υποδομών διασυνοριακές μεταφορές θα παράσχουν μία ισχυρή ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου, της οικονομίας, της επιστήμης, της τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας» τόνισε ο Ρώσος πρωθυπουργός. Η γέφυρα πήρε το όνομα του σοβιετικού αξιωματούχου Γιάκοβ Νοβιτσένκο, που του αποδίδεται η σωτηρία του ιδρυτή της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σουνγκ, σε μία απόπειρα δολοφονίας του από Νοτιοκορεάτες.

{https://x.com/kumarsubodh_/status/2096954445703823854}

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Μετά την τελετή για το άνοιγμα της διόδου κομβόι από οχήματα άρχισαν να διασχίσουν τη γέφυρα και από τις δύο πλευρές. Η Ρωσία και το καθεστώς της Βόρειας Κορέας ήδη συνδέονται σιδηροδρομικά αλλά και με συχνές πτήσεις από το Βλαδιβοστόκ ως την Πιονγιάνγκ.

Προειδοποιεί η Ουκρανία

Από την πλευρά τους, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ουκρανία προειδοποιούν πως σκοπός της γέφυρας ίσως να είναι ένας διακριτικός διάδρομος στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Truth Hounds, ένας ουκρανικός οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιέγραψε τη δίοδο ως έναν πιθανό διάδρομο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και στρατιωτικών αξιωματούχων από τη Βόεια Κορέα στη Ρωσία, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει σε ρωσική τεχνολογία και πόρους να ταξιδεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση με λιγότερο ρίσκο.

{https://x.com/SprinterPress/status/2096895605008113862}

Οι σχέσεις μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας έχουν ενισχυθεί δραματικά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Η Βόεια Κορέα έχει ήδη στείλει χιλιάδες στρατεύματα στο Κουρσκ για να βοηθήσει τις δυνάμεις της Μόσχας να απωθήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα.

Αντίστοιχα, η Ρωσία, πιστεύεται ότι έχει παράσχει στη Βόρεια Κορέα πυραύλους αεράμυνας, ηλεκτρονικό πολεμικό υλικό, drones και τεχνολογία αντικατασκοπευτικών δορυφόρων, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας.

Με πληροφορίες του Guardian





