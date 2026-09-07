Το κατάστημα που άνοιξε στη Γαλλία.

Στη Γαλλία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη και όπως είχε αποκαλύψει δεν ταξίδεψε για διακοπές, αλλά για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν σταματά να πειραματίζεται και αυτή τη φορά έκανε το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στο Παρίσι.

Πριν από μερικές ημέρες είχε ταξιδέψει στη Γαλλία μαζί με τον γιο της, Πάρη, ενώ τα τελευταία εικοσιτετράωρα φαίνεται πως «κλείδωσε» τις τελευταίες λεπτομέρειες για την νέα της δουλειά.

Το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη, μέσω ανάρτησής της στα social media ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους το νέο της εγχείρημα.

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Από αυτά που έχουν ήδη γίνει γνωστά, πρόκειται για μία croissanterie με το όνομα «Fat Rat», που βρίσκεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στην ανάρτηση που έκανε η επιχειρηματίας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, καθώς έγραψε στη λεζάντα της: «Τσιρίζω».

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Όσα αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη για το νέο της κατάστημα

Η Ιωάννα Τούνη, φαίνεται πως δεν επαναπαύεται και συνεχίζει να πειραματίζεται στα επαγγελματικά της, καθώς η νέα της επιχείρηση έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες επαγγελματικές δραστηριότητές της.

Λίγη ώρα μετά από την αποκάλυψη του νέου της καταστήματος, η Ιωάννα Τούνη, προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση μέσω της οποίας εξήγησε το επαγγελματικό της πλάνο, την συνεργάτιδά της και το concept της νέας της επιχείρησης, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Στο συνοδευτικό κείμενο, πρόσθεσε μερικές από τις σκέψεις της, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!».

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