Ένα ξεχωριστό δώρο για τα 102α γενέθλιά της έκανε στον εαυτό της η Ρίτα Τζόρτζεφ από το Οντάριο του Καναδά, καθώς κατάφερε να διασχίσει πεζή τη νεόκτιστη Διεθνή Γέφυρα Γκόρντι Χάου, ένα έργο που περίμενε εδώ και χρόνια.

Η Τζόρτζεφ γιόρτασε τα 102α γενέθλιά της στις 28 Αυγούστου και λίγες ημέρες αργότερα φόρεσε τα αθλητικά της και πήρε μέρος στην πολυαναμενόμενη πεζή διαδρομή, έχοντας στο πλευρό της φίλους που τη βοήθησαν να οργανώσει την ξεχωριστή έξοδο.

«Θεέ μου, θα το κάνω!», φέρεται να είπε ενθουσιασμένη λίγο μετά την έναρξη της διαδρομής.

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«Περίμενα δύο χρόνια»

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της που τελικά κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτό που είχε σχεδιάσει για τα 100ά της γενέθλια.

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«Ήθελα πραγματικά να το κάνω όταν ήμουν 100 ετών και έπρεπε να περιμένω δύο χρόνια για να το κάνω», δήλωσε, σύμφωνα με το CTV News.

Όταν ρωτήθηκε αν άξιζε η αναμονή, η απάντησή της ήταν καταφατική: «Σίγουρα άξιζε».

Η φίλη της, Γκέιλ Μπόντι, περιέγραψε με ενθουσιασμό την αποφασιστικότητα της 102χρονης. Όπως ανέφερε, η παρέα περίμενε μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσει η Τζόρτζεφ να πραγματοποιήσει την επιθυμία της.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι φίλοι της ήταν διαρκώς κοντά της, έτοιμοι να τη βοηθήσουν αν χρειαζόταν. Εκείνη, όμως, προτιμούσε να συνεχίζει μόνη της, αποδεικνύοντας ότι δεν είχε καμία διάθεση να αφήσει την ηλικία της να σταθεί εμπόδιο.

Οι περαστικοί τής εύχονταν «χρόνια πολλά»

Η Τζόρτζεφ μάλιστα κινήθηκε για μεγάλο μέρος της διαδρομής μπροστά από την παρέα της. Στη διάρκεια της πεζοπορίας, πεζοί τη σταματούσαν για να της ευχηθούν για τα γενέθλιά της, να φωτογραφηθούν μαζί της και να της δώσουν συγχαρητήρια για την αποφασιστικότητά της.

Για τους ανθρώπους που τη συνόδευσαν, η εικόνα της 102χρονης να περπατά στη γέφυρα αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

«Είναι τόσο μεγάλη έμπνευση για εμάς», σχολίασε η 70χρονη Τζάκι Κρεγκ, ενώ ο σύζυγός της, Λάρι, αστειεύτηκε πως ελπίζουν να επιστρέψουν στο ίδιο σημείο σε 32 χρόνια, όταν εκείνοι θα έχουν φτάσει τα 102.

Από τη Γέφυρα του Πρεσβευτή στη Γέφυρα Γκόρντι Χάου

Η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συμβολική σημασία, καθώς η Τζόρτζεφ έχει παρακολουθήσει από κοντά τις μεγάλες αλλαγές στην περιοχή του Γουίνδσορ και του Ντιτρόιτ.

Θυμάται μάλιστα τον εαυτό της σε ηλικία μόλις επτά ετών, όταν πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να δει τη Γέφυρα του Πρεσβευτή, η οποία είχε κατασκευαστεί το 1929 και συνδέει τις δύο πόλεις.

«Ήμουν 7 χρονών και έμενα στη γωνία των οδών Πίτερ και Ιντιάν», θυμήθηκε.

Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η ίδια βρέθηκε ξανά σε μια νέα γέφυρα που συνδέει το Γουίνδσορ με το Ντιτρόιτ.

Η Διεθνής Γέφυρα Γκόρντι Χάου εγκαινιάστηκε στις 27 Ιουλίου και αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή. Η 102χρονη δήλωσε εντυπωσιασμένη από την κατασκευή, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά ένα επίτευγμα καλής μηχανικής».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή της για τον τρόπο με τον οποίο η νέα γέφυρα έχει συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής.

Το επόμενο όνειρο είναι πολύ πιο απλό

Μετά την επίτευξη του στόχου που είχε θέσει για τα 100ά της γενέθλια, η Τζόρτζεφ έχει ήδη έναν νέο στόχο για την επόμενη χρονιά.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να διασχίσει καμία γέφυρα.

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε για τα 103α γενέθλιά της, απάντησε με χιούμορ: «Να φτάσω στην πραγματικότητα τα γενέθλιά μου».