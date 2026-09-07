Η φαντασίωση μιας νέας αρχής δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα - είναι συχνά η πρώτη ειλικρινής κουβέντα που έχει κάνει κάποιος με τον εαυτό του εδώ και χρόνια.

Μια φίλη του Daniel Moran του είπε τον περασμένο μήνα, σε μια ταράτσα στη Μπανγκόκ με την κίνηση να μουγκρίζει οκτώ ορόφους πιο κάτω, ότι μερικές φορές φαντάζεται να μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και απλώς να μην επιστρέφει ποτέ. Μετά ζήτησε συγγνώμη. Πραγματικά ζήτησε συγγνώμη, από εκείνον, για το «έγκλημα» του να έχει έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο.

Αυτό το αντανακλαστικό του κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον από την ίδια τη νοερή διαφυγή.

Το όνειρο αυτό μοιράζονται πολλοί άνθωποι: Έχει ακούσει μια παραλλαγή του από έναν δικηγόρο στο Λονδίνο, μια νοσοκόμα στη Μανίλα και έναν άντρα σε μια παμπ στο Σίδνεϊ που είχε κάνει τα πάντα «σωστά» για τριάντα χρόνια και παρόλα αυτά ένιωθε αδικημένος. Κοινό γνώρισμα όλων είναι και το πισωγύρισμα αμέσως μετά: αφού μοιράζονται την ενδόμυχη σκέψη τους αμέσως μετά το μετανιώνουν. Λένε ότι είναι τυχεροί, ότι άλλοι άνθρωποι έχουν πραγματικά προβλήματα.

Γίνατε πολύ καλοί στο να είστε χρήσιμοι

Οι ψυχολόγοι τείνουν να χωρίζουν τον εαυτό σε τρία μέρη:

Ο πραγματικός εαυτός: Ο άνθρωπος που πιστεύει κανείς ότι είναι αυτή τη στιγμή.

Ο ιδανικός εαυτός: Οι ελπίδες, οι φιλοδοξίες και όλα όσα θα ήθελε να γίνει.

Ο επιβεβλημένος εαυτός: Ο άνθρωπος που νιώθει κανείς ότι πρέπει να είναι, όπως έχει διαμορρφωθεί από καθήκοντα, υποχρεώσεις και τις εύλογες προσδοκίες όλων των άλλων.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πολύ καλοί στο να ανταποκρίνονται στις επιταγές του επιβεβλημένου εαυτού. Έχουν μάθει από το νωρίς το «μάθημα»: Να είσαι αξιόπιστος. Να πληρώνεις το ενοίκιο. Να παίρνεις τη μητέρα σου τηλέφωνο τις Κυριακές. Μη διαλύεις έναν γάμο εξαιτίας μια κακιάς στιγμής.

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Ο ιδανικός εαυτός έρχεται χωρίς καμία απολύτως οδηγία: Να είσαι γενναίος. Να είσαι ενδιαφέρων. Να είσαι αυτός ψάχνει την άλλη, την «καλύτερη» δουλειά. Δεν υπάρχει λίστα, δεν υπάρχει προθεσμία και κανείς δεν σε κυνηγάει γι' αυτόν.

Οι τύψεις που δεν λένε να κοπάσουν

Ορισμένοι ερευνητές, όπως ο Shai Davidai και ο Thomas Gilovich, διεξήγαγαν έξι μελέτες σχετικά με το τι μετανοιώνουν περισσότερο οι άνθρωποι, και αποδείχθηκε ότι οι πιο διαρκείς μεταμέλειες προέρχονται από την αποτυχία απέναντι στον ιδανικό εαυτό.

Ο λόγος είναι παραδόξως πρακτικός. Οι αποτυχίες του «επιβεβλημένου εαυτού» μπορούν να επιλυθούν: ζητάς συγγνώμη, επιστρέφεις τα χρήματα, εμφανίζεσαι αργοπορημένος αλλά εμφανίζεσαι, και το θέμα ξεπερνιέται. Για τις αποτυχίες του «ιδανικού εαυτού» δεν έχεις να απολογηθείς σε κανένα. Ο Gilovich έχει μια ωραία εικόνα γι' αυτό: οι μεταμέλειες του «επιβεβλημένου εαυτού» είναι λακκούβες στον δρόμο, ήδη πίσω σου. Αυτές του ιδανικού εαυτού απλώς κάθονται στο παρμπρίζ για το υπόλοιπο της διαδρομής.

Έτσι, όταν κάποιος βρίσκεται ξύπνιος στις δύο το πρωί να κάνει σενάρια για την «άλλη ζωή», αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι το μόνο ξυπνητήρι που ξέρει να βάζει ο ιδανικός εαυτός.

Γιατί μια «καλή ζωή» μπορεί να φαίνεται άδεια

Ο Kennon Sheldon και ο Andrew Elliot πέρασαν χρόνια μελετώντας γιατί οι άνθρωποι κυνηγούν τους στόχους που κυνηγούν. Κάποιους στόχους τους θέλουμε πραγματικά. Άλλους τους αναλαμβάνουμε από πίεση, ενοχή ή την ντροπή που εμφανίζεται όταν δεν προσπαθούμε καν. Βρήκαν ότι οι άνθρωποι που κυνηγούν στόχους που ταιριάζουν ειλικρινά στις δικές τους αξίες καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και παίρνουν μεγαλύτερη ώθηση όταν τους πετυχαίνουν.

Η άλλη όψη είναι το κομμάτι για το οποίο κανείς δεν προειδοποιεί: Μπορεί κανείς να πετύχει έναν στόχο που δεν ήταν ποτέ δικός του και να μην νιώσει σχεδόν τίποτα. Η προαγωγή έρχεται. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Ο ίδιος ο άνθρωπος στέκεται στην κουζίνα στις έντεκα το βράδυ αναρωτώμενος τι πάει λάθος με εκείνον.

Δεν πάει τίποτα λάθος. Απλώς εξαργύρωσε μια επιταγή που είχε κοπεί στο όνομα κάποιου άλλου.

Το τίμημα των ωραίων ψευδαισθήσεων

Ας περάσουμε στο άβολο μέρος: ο Daniel Moran δεν λέει ότι το να ονειροπολεί κανείς είναι η απάντηση.

Η Gabriele Oettingen έχει εκφράσει την θεωρία πως το να φαντάζεται κανείς ζωντανά ένα υπέροχο μέλλον τείνει να εξαντλεί την ενέργεια που χρειάζεται για να φτάσει εκεί. Η θεωρία της είναι ότι η φαντασίωση δίνει ένα μέρος της επιβράβευσης εκ των προτέρων, οπότε το σύστημα «χαλαρώνει», την ώρα που θα έπρεπε να κινητοποιείται.

Αυτό σημαίνει ότι το να ονειρεύεσαι με τα μάτια ανοιχτά μπορεί αθόρυβα να αντικαταστήσει τις ίδιες τις ενέργειες που θα σε οδηγούσαν στο να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου.

Η λύση που προτείνει η Oettingen είναι απλή: Οραματίσου αυτό που επιθυμίες, διέκρινε τα εμπόδια στον δρόμο σου και βρες τι μπορείς να κάνεις για αυτά.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα για το «άλμα»

Ο οικονομολόγος Steven Levitt έπεισε κάποτε ανθρώπους, που είχαν πραγματικά «κολλήσει» σε μια μεγάλη απόφαση, να το «λύσουν» με το στρίψιμο ενός νομίσματος. Πάνω από είκοσι χιλιάδες άνθρωποι έστριψαν νόμισμα. Έξι μήνες αργότερα, εκείνοι που το νόμισμα τους είπε να κάνουν την αλλαγή ήταν πιο πιθανό να την έχουν κάνει και δήλωσαν πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που τους είπε να «κάτσουν στα αυγά τους».

Προσοχή! Αυτη ήταν απλά μια μελέτη. Κανείς δεν θα πρότεινε σοβαρά να παραδώσεις τη ζωή σου σε ένα νόμισμα. Αλλά δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με την έρευνα για τη μετάνοια, και η ερμηνεία του ίδιου του Levitt ήταν ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότατα υπερβολικά προσεκτικοί όταν τα διακυβεύματα είναι υψηλά.

Ξεκινήστε από τα μικρά

Το να κάνει κανείς μια νέα αρχή σπάνια μοιάζει με σκηνή από ταινία.

Γράψτε την ευχή σε μία πρόταση, με τον δικό σας γραφικό χαρακτήρα, χωρίς κοινό. Προβλέψτε το μεγαλύτερο εσωτερικό εμπόδιο. Στη συνέχεια, βάλτε στον εαυτό σας μια μικρή δοκιμασία που μπορεί να «χωρέσει» στην καθημερινότητά σας, κάτι που μπορείτε να κάνετε για δεκαπέντε μέρες χωρίς να παραιτηθείτε, να μετακομίσετε ή να ανακοινώσετε τίποτα. Ένα μάθημα. Διακόσιες λέξεις πριν τη δουλειά.

Εδώ το ζητούμενο είναι οι πληροφορίες. «Αντέχει» η ιδέα έξω από το κεφάλι σας; Κάποιες «πεθαίνουν» τη στιγμή που τις αγγίζετε, άλλες γίνονται πιο δυνατές.

Πηγή: siliconcanals.com