Ποιες είναι οι επίμαχες παρτίδες που αφορά η ανάκληση του ΕΟΦ.

Την ανάκληση των παρτίδων FA24001D και FA24001F με ημερομηνία λήξης 31/07/2027 του φαρμακευτικού προϊόντος BENDAMUSTINE/ACTAVIS PD.C.S.INF 2.5MG/ML ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η ανάκληση αποφασίστηκε λόγω αποτελεσμάτων εκτός προδιαγραφών για την πρόσμειξη της χημικής ένωσης trichloro, τα οποία προέκυψαν κατά το χρονικό σημείο ελέγχου των 18 μηνών στο πλαίσιο της μελέτης σταθερότητας του προϊόντος. Η εταιρεία TEVA PHARMACEUTICALS HELLAS ΑΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.



