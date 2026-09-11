Η ανάκληση της παρτίδας της φρουτόκρεμας από το σούπερ μάρκετ LIDL αποφασίστηκε μετά τον εντοπισμό αφλατοξίνης B1 - Πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας της βρεφικής τροφής LUPILU προχωρά ο ΕΟΦ, καθώς διαπιστώθηκε η παρουσία αφλατοξίνης Β1 σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.

Πρόκειται για τη φρουτόκρεμα «Bio/Organic Apple-Peach-Mango, 6+ months», με εμπορική ονομασία LUPILU, και συγκεκριμένα για την παρτίδα 14 L156 D. Η ανίχνευση της αφλατοξίνης Β1 έγινε στο πλαίσιο αυτοελέγχου της γερμανικής παραγωγού εταιρείας.

Το προϊόν διακινήθηκε στην Ελλάδα από την ιταλική εταιρεία Dolomiti Fruits Production Srl και διατέθηκε σε καταστήματα της LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.

Aυτή είναι η φρουτόκρεμα

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Ο ΕΟΦ καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν και την επίμαχη παρτίδα να μην το χρησιμοποιήσουν. Οι καταναλωτές μπορούν να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

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Η ανακοίνωση του LIDL για την ανάκληση της παρτίδας

Η εταιρεία CBS GmbH & Co. KG ενημερώνει για την ανάκληση του προϊόντος «Lupilu Bio Μήλο-Ροδάκινο-Μάνγκο, 100g» με ημερομηνία λήξης 05/06/2027 και αριθμό παρτίδας 14 L156 D Θεσσαλονίκη 10.09.2026. Ο προμηθευτής μας CBS GmbH & Co. KG προβαίνει επί του παρόντος σε δημόσια ανάκληση του προϊόντος «Lupilu Bio Μήλο-Ροδάκινο-Μάνγκο, 100g» με ημερομηνία λήξης 05/06/2027 και αριθμό παρτίδας 14 L156 D . Στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα αφλατοξινών στο εν λόγω προϊόν.

Οι αφλατοξίνες είναι μυκητοτοξίνες (τοξίνες μούχλας) που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο συκώτι και στα νεφρά. Λόγω αυτού του κινδύνου για την υγεία, οι καταναλωτές παρακαλούνται θερμά να λάβουν υπόψη την ανάκληση και να μην καταναλώσουν σε καμία περίπτωση το επηρεαζόμενο προϊόν.

Το επηρεαζόμενο προϊόν «Lupilu Bio Μήλο-Ροδάκινο-Μάνγκο, 100g» πωλήθηκε στα καταστήματα Lidl Hellas και μπορεί να επιστραφεί σε όλα τα καταστήματά μας με το αντίτιμο αγοράς να επιστρέφεται ακόμη και χωρίς την απόδειξη αγοράς. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά στο προϊόν «Lupilu Bio Μήλο-Ροδάκινο-Μάνγκο, 100g» του προμηθευτή CBS GmbH & Co. KG με ημερομηνία λήξης 05/06/2027 και αριθμό παρτίδας 14 L156 D .

Άλλα προϊόντα του προμηθευτή CBS GmbH & Co. KG που πωλούνται στην Lidl Ηellas, καθώς και άλλα προϊόντα με την επωνυμία «Lupilu» , δεν επηρεάζονται από την ανάκληση . Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Lidl Hellas. Η εταιρεία CBS GmbH & Co. KG ζητά συγγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που πιθανόν προκλήθηκε.