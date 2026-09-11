Ο Γιώργος Σιακαντάρης ήθελε εξ αρχής να στηρίξει την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα από θέσεις εκτός των οργάνων του κόμματος.

Το email που είχε στείλει, από τις 9 Ιουλίου, ζητώντας να μην είναι στα όργανα της ΕΛΑΣ, έδωσε στη δημοσιότητα ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Όπως σημειώνει «πριν ανακοινωθεί το Όργανο στις 13 Ιουλίου, είχα στείλει στο Οργανωτικό mail που ζητούσα να μην είμαι στα όργανα του κόμματος» καθώς «θεωρώ πως εκτός οργάνων η βοήθεια μου στην ΕΛΑΣ θα είναι ισχυρότερη».

Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του Γιώργου Σιακαντάρη

Σχετικά με τον θόρυβο και τις απορίες για το αν ήμουν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ και με έδιωξαν, είμαι υποχρεωμένος να ανεβάσω αυτό το mail για να γίνει γνωστή η αλήθεια.

Στις 9 Ιουλίου, πριν δηλαδή ανακοινωθεί το Όργανο στις 13 Ιουλίου, είχα στείλει στο Οργανωτικό αυτό εδώ το mail που ζητούσα να μην είμαι στα όργανα του κόμματος.

Να τι έγραφα

«Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως θεωρώ ότι θα μπορούσα να στηρίξω την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα από θέσεις εκτός των οργάνων του κόμματος. Ως εκ τούτου είμαι ευγνώμων για την επιλογή μου από τον Αλέξη Τσίπρα για μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και παραμένω με την ίδια αποφασιστικότητα στις γραμμές της ΕΛΑΣ, αλλά την ίδια στιγμή δηλώνω πως επιθυμώ να μην είμαι μέλος των ανώτερων οργάνων της. Θεωρώ πως εκτός οργάνων η βοήθεια μου στην ΕΛΑΣ θα είναι ισχυρότερη.

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Έχω ενημερώσει και τον Αλέξη γι' αυτή μου την απόφαση»

Από λάθος τελικά με συμπεριέλαβαν στον αρχικό πίνακα ονομάτων. Αφού το είδα επικοινώνησα, τηλεφωνικά αυτή τη φορά, για να το κατεβάσουν. Εξάλλου για να μη «νομιμοποιήσω» αυτή την ασυνεννοησία δεν παρευρέθηκα στη Συνεδρίαση του Οργάνου.

Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Και δεν θα επανέλθω. Το θέμα για εμένα είναι λήξαν. Εκείνο που δεν θα λήξει, είναι η υποστήριξη μου στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα με απώτερο στόχο το άνοιγμα μιας μεγάλης συζήτησης, μετά τις εκλογές, για την ενότητα της πέραν του Κέντρου Αριστεράς (δηλαδή για την ενότητα σοσιαλδημοκρατών, αριστερών ριζοσπαστών και αριστερών οικολόγων). Για το big bang στο χώρο αυτό, όπως υποστηρίζω από το 2020 και μετά».

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