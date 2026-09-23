«Ήταν ξεκάθαρα λάθος που τα έδειξα τότε λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα νανογιλέκα που διαφήμιζε το 2017.

Στον δημόσιο διάλογο και στα social media επέστρεψαν, με φόντο τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι παλιότερες διαφημίσεις νανογιλέκων από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας έδωσε μετά από 9 χρόνια τη δική του απάντηση, υποστηρίζοντας ότι ήταν λάθος η διαφήμισή επειδή είχε πολιτική ιδιότητα, ενώ τα ίδια τα προϊόντα τα χαρακτήρισε ως «πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας» που «ξεπούλησαν».

Αναλυτικά η απάντησή του:

«Ας μιλήσουμε επιτέλους και για τα νανογιλέκα….

Στην ζωή μου έχω κάνει πολλά πράγματα άλλα σωστά άλλα λάθος. Γενικά κινούμαι πολύ και είμαι δραστήριος, δεν αντέχω την αδράνεια και δεν φοβάμαι να παίρνω ρίσκα. Με αυτόν τον χαρακτήρα που έχω λοιπόν είναι φυσιολογικό οι αντίπαλοι μου να βρίσκουν ευκαιρίες και να με κτυπούν και να φέρνουν τους φίλους μου σε δύσκολη θέση και από τους φίλους μου ζητώ συγγνώμη για αυτό.

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Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν ότι σε 3 εκπομπές τηλεπώλησης στο Τηλεάστυ τότε, επέλεξα για εμπορικούς καθαρά σκοπούς (εκπομπή τηλεπώλησης ήταν) κάποια προϊόντα -νανογιλέκα- της εταιρίας Nanobionic. Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία. Έκτοτε όποτε στριμώχνω κάποιον, τελευταίο παράδειγμα η κα Καρυστιανού, μου πετάνε και για τα «νανογιλέκα» για να με ακυρώσουν.

Ηταν όμως τελικά πράγματι τόσο κακό αυτό που έκανα;

Καταρχήν δεν τα πούλησα ποτέ ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ως θεραπεία για την σκλήρυνση κατά πλάκας ή για άλλες ασθένειες. Αντιθέτως σε όλες τις εκπομπές τόνιζα ότι δεν είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά προϊόντα ευεξίας. Έλεγα ότι νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς και σε ανακουφίζουν από διάφορους πόνους.

Αλλά για καθήστε μόνον εγώ τα έλεγα αυτά και τελικά τί εταιρία ήταν αυτή;

Σας παραθέτω μια σειρά δημοσιευμάτων από το Newsit, την Καθημερινή, το CNN Greece και δηλώσεις παικτών της Εθνικής Μπάσκετ κατά το παρελθόν που ήταν η εταιρία αυτή χορηγός της Εθνικής ομάδας, που λένε όσα έλεγα εγώ στις εκπομπές μου.

Αλλά αν τα γράφουν τα έγκριτα αυτά μέσα ή τα λένε οι αθλητές είναι οκ, αν τα έχω πει εγώ είναι κακό….

Ήταν ξεκάθαρα λάθος που τα έδειξα τότε λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας αλλά παιδιά κάπου ώπα… :

Αν νομίζει η κα Καρυστιανού ότι θα γλιτώσει από τις γελοιότητες της περί Κβαντικής Ιατρικής με τα «νανογιλέκα» κάνει μεγάλο λάθος».

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