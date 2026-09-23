Μέσω της συνεργασίας, οι οργανισμοί στην Ελλάδα θα μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και πιστοποιήσεις της Coursera σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα, το management και η ηγεσία.

Σε στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά προχωρούν η DigiTech, μέλος του BRIGHT GROUP, και η Coursera, διεθνής πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η DigiTech αναλαμβάνει τον ρόλο Partner/Reseller της Coursera στην Ελλάδα, διαθέτοντας άδειες πρόσβασης σε courses, specializations και professional certificates. Η συνεργασία απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και οργανισμούς που επενδύουν στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα τμήματα Learning & Development.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλει τους επαγγελματικούς ρόλους και ενισχύει την ανάγκη για upskilling και reskilling. Στο νέο περιβάλλον προστίθενται και απαιτήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την AI.

Μέσω της συνεργασίας, οι οργανισμοί στην Ελλάδα θα μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και πιστοποιήσεις της Coursera σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα, το management και η ηγεσία.

Παράλληλα, η DigiTech θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στο e-learning για τον εντοπισμό κενών δεξιοτήτων και τον σχεδιασμό στοχευμένων εκπαιδευτικών διαδρομών ανά επαγγελματικό ρόλο και career path. Οι διαδρομές αυτές μπορούν, όπου προβλέπεται, να οδηγούν και στην απόκτηση Professional Certificates.

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Η Coursera διαθέτει εκπαιδευτικό περιεχόμενο από περισσότερες από 350 εταιρείες και πανεπιστήμια διεθνώς, με περισσότερα από 10.600 μαθήματα, 1.400 εξειδικεύσεις και 165 επαγγελματικά πιστοποιητικά. Στους συνεργάτες της περιλαμβάνονται πανεπιστήμια όπως τα Stanford, Yale, Princeton, Harvard και University of Michigan, καθώς και εταιρείες όπως οι Google, IBM, Amazon και Intel.

Η DigiTech, η οποία δραστηριοποιείται στα Learning Management Systems και είναι Premium Moodle Partner σε πέντε χώρες, διευρύνει μέσω της συμφωνίας την πρότασή της σε περιεχόμενο, πλατφόρμες και υπηρεσίες.

Ο CEO της DigiTech, Δημήτρης Κοϊμάς, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντικό βήμα για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς εξέλιξης των δεξιοτήτων.