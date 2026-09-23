«Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο», απάντησε ο Νίκος Ελευθερόγλου.

Μία ατάκα μάλλον ασυνήθιστη για πολιτική συζήτηση σε τηλεοπτικό πάνελ εκστόμισε οΆδωνις Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο του Action24, Νίκο Ελευθερόγλου.

Στην προσπάθειά του να δείξει ότι θεωρεί εκτός πραγματικότητας το σενάριο συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού, ο υπουργός Υγείας είπε στον δημοσιογράφο: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

«Πιστεύετε ότι θα βρεθεί ένας από την ΚΟ της ΝΔ που θα πάει στον νικητή των εκλογών, στον Μητσοτάκη, και με 10-12 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο θα του πει: "Κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να 'ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;" και θα πει αυτός: "Τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πώς δεν το 'χα σκεφτεί μόνος μου". Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Νίκος Ελευθερόγλου απάντησε: «Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική».

«Καλά, πλάκα έκανα», σημείωσε στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον δημοσιογράφο να κλείνει τη στιχομυθία λέγοντας: «Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο».

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