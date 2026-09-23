Δύο πρώην νικητές, διεκδικούν ξανά το βραβείο Booker, δείτε τους έξι φιναλίστ και τα βιβλία.

Aνακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Booker Prize 2026 η οποία αποτελείται από έξι ιστορίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από είδη – από δυστοπική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονο ρεαλισμό, από καμπαρέ σάτιρα μέχρι ιστορική λογοτεχνία – τα υποψήφια βιβλία εξερευνούν τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και τις κοινότητες και τα γεγονότα που μας διαμορφώνουν.

Ταυτόχρονα οικεία και επικά, προσωπικά και πολιτικά, προσφέρουν στοχασμούς για τους οικογενειακούς δεσμούς, την ταυτότητα, την ντροπή, την αγάπη, τη μοναξιά, την επιβίωση και την απόλυτη άγνοια των άλλων. Είναι συγκινητικά, γρήγορα, αστεία, βίαια, συναρπαστικά, τρομακτικά και ελπιδοφόρα.

Οι ιδιωτικές ζωές ενός πλούσιου καστ χαρακτήρων απεικονίζονται ζωντανά από τους υποψήφιους συγγραφείς. από έναν συλλέκτη κοχυλιών που προσπαθεί να επιβιώσει στην ακτή του Κεντ μέχρι έναν άνεργο ηθοποιό που πληρώνεται για να παρακολουθεί διαλέξεις πανεπιστημίου κλεισμένος μέσα σε μια μαύρη δερμάτινη τσάντα για ένα πείραμα ψυχολογίας· από έναν απρόθυμο μονάρχη σε μια μεσαιωνική αυλή που απειλείται από μηχανορραφίες αυλικών μέχρι έναν γιο που επιστρέφει στο σπίτι του στον καταπιεστικό πατέρα του σε μια παραδοσιακή καλβινιστική νησιωτική κοινότητα· από έναν δάσκαλο με φαινομενικά άνετη ζωή στην ακτή της Μασαχουσέτης που κρύβει ένα μυστικό, μέχρι έναν επιζώντα από μια φονική ομοφοβική επίθεση στο Κίνγκστον της Τζαμάικα τη δεκαετία του 1980, που επιδιώκει εκδίκηση.

Η βραχεία λίστα περιλαμβάνει συγγραφείς που εκπροσωπούν τέσσερις χώρες: Αγγλία, Σκωτία, Τζαμάικα και ΗΠΑ. Η λίστα περιλαμβάνει προηγούμενους νικητές του Βραβείου Booker, μια τριπλή υποψήφια και συγγραφείς που κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των έξι φιναλίστ συγγραφέων, συναντάμε τους Μάρλον Τζέιμς και Ντάγκλας Στιούαρτ που βρίσκονται ξανά στη βραχεία λίστα με τα τελευταία τους έργα, «The Disappearers» και «John of John», αντίστοιχα, και την Ελίζαμπεθ Στράουτ είναι επίσης ξανά υποψήφια για το βραβείο, αυτή τη φορά με το βιβλίο «The Things We Never Say».

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«Αυτά τα μυθιστορήματα κυμαίνονται από το αστείο έως το άβολο, από το τρομακτικά παράξενο έως το ανησυχητικά οικείο, από το εξαιρετικά σοκαριστικό έως το ενδιαφέροντα υποτονικό», δήλωσε η Μαίρη Μπιρντ, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 2025 και πρόσθεσε «Αυτή είναι η γραφή στην καλύτερη της μορφή».

Οι έξι συγγραφείς που επιλέγονται στη βραχεία λίστα λαμβάνουν μια ειδική έκδοση του βιβλίου τους και ένα χρηματικό βραβείο περίπου 3.300 δολαρίων. Ο νικητής, που θα ανακοινωθεί στις 9 Νοεμβρίου, θα λάβει επιπλέον και χρηματικό έπαθλο περίπου 66.600 δολαρίων.

Οι έξι υποψήφιοι για το βραβείο Booker:

The End of Everything του Μ. Τζον Χάρισον

Γνωστός για την επιστημονική φαντασία του, ο Χάρισον έχει γράψει 13 μυθιστορήματα και αρκετές συλλογές διηγημάτων. Στο The End of Everything, δημιουργεί έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο όπου ο κύριος χαρακτήρας του, συλλέγει και πουλά θησαυρούς που ξεβράζονται στις ακτές της Μάγχης – μέχρι που συναντά κάτι ασυνήθιστο.

The Disappearers του Μάρλον Τζέιμς

Ο Τζέιμς κέρδισε το Βραβείο Booker το 2015 για το «A Brief History of Seven Killings». Το «The Disappearers», το πέμπτο του βιβλίο, είναι επίσης υποψήφιο για το φετινό National Book Award.



Η ιστορία ακολουθεί την επίθεση μίσους σε μια ομάδα ομοφυλόφιλων ανδρών που παρουσίαζαν ένα θεατρικό έργο στο Κίνγκστον, στην Τζαμάικα, το 1988, όταν η ομοφοβία ήταν διάχυτη. Ο συγγραφέας, μιλώντας στο NPR ανέφερε: «αυτή η επίθεση στο βιβλίο βασίστηκε σε ένα περιστατικό που ήξερα ότι είχε συμβεί. Απλώς δεν μπορούσα να το αποδείξω».

Black Bag του Λουκ Κέναρντ

Ο Κέναρντ είναι ποιητής και συγγραφέας τριών μυθιστορημάτων. Ο αφηγητής του βιβλίου του βρίσκεται κρυμμένος στην ομότιτλη μαύρη τσάντα στο πίσω μέρος της αίθουσας διδασκαλίας ενός καθηγητή.

Το μυθιστόρημα βασίζεται σε ένα πραγματικό πείραμα από το 1967. Σε συνέντευξη στο NPR, ο συγγραφέας εξήγησε ότι ένας καθηγητής δοκιμάζει το «φαινόμενο της απλής έκθεσης», δηλαδή «την ιδέα ότι γινόμαστε φίλοι με πράγματα, απλά και μόνο από την επαφή μαζί τους ξανά και ξανά, ακόμα κι αν τα απεχθανόμαστε στην αρχή».

May We Feed the King της Ρεμπέκα Πέρι

Η ποιήτρια Ρεμπέκα Πέρι, μπαίνει στη βραχεία λίστα με το ντεμπούτο μυθιστόρημά της. Το βιβλίο εξετάζει την ιστορία και τη ζωή ενός απρόθυμου βασιλιά, μέσα από τα μάτια μιας επιμελήτριας ιστορικών χώρων.

Ο Guardian το χαρακτήρισε «ένα ευφυές μυθιστόρημα που διερωτάται για το πόσα μπορούμε πραγματικά να γνωρίζουμε για την ιστορία».

The Things We Never Say της Ελίζαμπεθ Στράουτ

Η Στράουτ ήταν υποψήφια το 2022 για το βιβλίο της «Oh William!» και το 2016 για το «My Name is Lucy Barton».

Για το τελευταίο της έργο, η κριτικός του NPR Μαουρίν Κόργκαν ανέφερε: «Κάθε φορά που η Ελίζαμπεθ Στράουτ κυκλοφορεί ένα νέο μυθιστόρημα — που συμβαίνει συχνά — σκέφτομαι: Δεν μπορεί να βγάλει άλλο ένα σπουδαίο βιβλίο. Και μετά το καταφέρνει».

John of John του Ντάγκλας Στιούαρτ

Ο Στιούαρτ κέρδισε το βραβείο Booker το 2020 για το ντεμπούτο μυθιστόρημά του, «Shuggie Bain».



Το «John of John», το τρίτο του μυθιστόρημα, αφορά έναν πατέρα και έναν γιο που μοιράζονται το ίδιο μυστικό - και πώς η θρησκεία, η υποχρέωση και ο τόπος επηρεάζουν τις ζωές τους. Ο Στιούαρτ μοιράστηκε στο Fresh Air, «Νομίζω ότι όλη μου η παιδική ηλικία ήταν γεμάτη μυστικά σε όλα τα επίπεδα».