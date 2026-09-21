Το έπαθλο που θα προσφέρει το British Council στους νικητές των Βραβείων στην Ελλάδα είναι χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά νικητή για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση της επιλογής τους.

Το British Council, ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ανακοινώνει τη νέα διοργάνωση των Βραβείων Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης, που τιμούν τις εξαιρετικές επιτυχίες των αποφοίτων βρετανικής εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο. Στην ενδέκατη χρονιά παρουσίας τους στην Ελλάδα, τα Βραβεία προσφέρουν στους τέσσερις νικητές ανά κατηγορία, χρηματικό έπαθλο έως 1.000 ευρώ, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν για μια περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση της επιλογής τους.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 και μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας: https://www.britishcouncil.gr/study-uk/alumni-awards. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και διαμένουν στην Ελλάδα, θα αξιολογηθούν για τα Βραβεία Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, ενώ τόσο οι νικητές όσο και φιναλίστ από την χώρα μας θα συμμετάσχουν επίσης και στη διαδικασία επιλογής για τα Παγκόσμια Βραβεία Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης.

Τα Βραβεία Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης τιμούν τις εξαιρετικές επιτυχίες των αποφοίτων βρετανικής εκπαίδευσης που διαμένουν στην Ελλάδα, που έχουν διακριθεί στους τομείς τους αξιοποιώντας την εμπειρία των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για να συμβάλλουν θετικά στις κοινωνίες, τους επαγγελματικούς τομείς και τις χώρες τους. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες βραβείων: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Αθλητισμός – Επιστήμη και Βιωσιμότητα – Κοινωνική Δράση.

Οι νικητές και οι φιναλίστ των Βραβείων Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας θα ανακοινωθούν έως τον Μάρτιο του 2027, σε μια επίσημη τελετή απονομής στην Αθήνα, ενώ αργότερα, τον Αύγουστο του ίδιου έτους θα ανακοινωθούν οι νικητές των Παγκόσμιων Βραβείων, για τα οποία θα αξιολογηθούν και οι φιναλίστ από την Ελλάδα, μέσα από μια ψηφιακή καμπάνια που θα αναδείξει τις ξεχωριστές ιστορίες και τα επιτεύγματά τους.

Οι νικητές των Παγκόσμιων Βραβείων Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης θα τιμηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και θα προσκληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου θα έχουν την ευκαιρία να επανασυνδεθούν με τα πανεπιστήμια στα οποία φοίτησαν, να συναντήσουν και να εμπνεύσουν τους σημερινούς υπότροφους του προγράμματος GREAT, καθώς και να έρθουν σε επαφή με άλλους παγκόσμιους νικητές. Η σημαντική αυτή επίσκεψη δεν προσφέρει μόνο την ευκαιρία να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία και να δώσουν ώθηση στη συνεχή εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ουσιαστικών δεσμών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

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