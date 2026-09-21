Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, στο The Langham Hotel, όπου στελέχη και μέλη των πληρωμάτων της AEGEAN παρέλαβαν την τιμητική διάκριση, εκπροσωπώντας την εταιρεία.

Η AEGEAN διακρίθηκε για 15η συνεχόμενη χρονιά και 16η συνολικά στα 27 χρόνια λειτουργίας της ως «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη» στα Skytrax World Airline Awards 2026. Η συγκεκριμένη διάκριση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Αξιολόγησης Αεροπορικών Εταιρειών Skytrax, αποτελεί σημαντική αναγνώριση της εμπιστοσύνης και της εκτίμησης του επιβατικού κοινού και παράλληλα έμπρακτη αναγνώριση της σταθερής προσήλωσης της AEGEAN στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση και τη διαρκή αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Επιπλέον, η εταιρεία διατήρησε για ακόμη μία χρονιά, την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη για τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Εταιρείας στον Κόσμο», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της μεταξύ των κορυφαίων περιφερειακών αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως.

Τα Skytrax World Airline Awards αποτελούν την πλέον αναγνωρισμένη και ανεξάρτητη διεθνή αξιολόγηση των αεροπορικών εταιρειών. Οι νικητές αναδεικνύονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ταξιδιώτες μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας έρευνας ικανοποίησης επιβατών, γεγονός που έχει καθιερώσει τα βραβεία ως σημείο αναφοράς για την αριστεία στον κλάδο των αερομεταφορών. Για τον λόγο αυτό, συχνά χαρακτηρίζονται και ως τα «Όσκαρ της αεροπορίας».

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, στο The Langham Hotel, όπου στελέχη και μέλη των πληρωμάτων της AEGEAN παρέλαβαν την τιμητική διάκριση, εκπροσωπώντας την εταιρεία.

Ο κος. Μιχάλης Κουβελιώτης, Deputy CEO της AEGEAN, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την AEGEAN να αναγνωρίζεται για ακόμη μία χρονιά ως η “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη”. Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και αποτελεί επιβράβευση της συνεχούς προσπάθειας και αφοσίωσης όλων των ανθρώπων μας μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, το οποίο εδώ και 27 χρόνια μας επιλέγει για να ταξιδεύει με άνεση, ασφάλεια και ποιότητα».

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Ο κος. Edward Plaisted, Skytrax CEO, ανέφερε: «Η 16η ανάδειξη της AEGEAN ως Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη, αριθμός-ρεκόρ, αποτελεί σημαντική αναγνώριση της εμπιστοσύνης και της εκτίμησης των επιβατών για την ποιότητα των υπηρεσιών της. Η επαναλαμβανόμενη αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της AEGEAN να προσφέρει στους επιβάτες της μια εξαιρετική ταξιδιωτική εμπειρία, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και συνέπεια σε κάθε ταξίδι».





