Ψήφος εμπιστοσύνης στη «βασίλισσα της Ιθάκης».

Η Αν Χάθαγουεϊ έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι μία εκ των ηθοποιών που θα διεκδικήσουν Όσκαρ στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της ως Πηνελόπη, στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.



Έγκυρες πηγές επιβεβαιώνουν στο Variety ότι η Universal Pictures θα προωθήσει και επίσημα την υποψηφιότητα της Χάθαγουεϊ, έχοντες σοβαρές πιθανότητες να «κονταροχτυπηθεί» με την Σαμάνθα Μόρτον η οποία έπαιξε την μάγισσα Κίρκη στην ίδια ταινία, λαμβάνοντας εγκωμιαστικές κριτικές για την ερμηνεία της.



Σε κάθε περίπτωση, μια ενδεχόμενη διπλή υποψηφιότητα στην ίδια κατηγορία, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ή σπάνιο στην ιστορία των Όσκαρ.



Όσο για την Χάθαγουεϊ, θυμίζουμε ότι κέρδισε Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 2013 για τον ρόλο της Fantine στο μιούζικαλ «Οι Άθλιοι». Η Ακαδημία έχει ιστορία στο να επιβραβεύει φαβορί σε μεγάλα ταινίες με κύρος, και η «Οδύσσεια» σίγουρα ταιριάζει σε αυτό το πρότυπο. Η πρώτη ταινία του Νόλαν μετά το «Oppenheimer», που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, έχει ξεπεράσει το 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας την έναν επίσης σημαντικό υποψήφιο στην καμπάνια για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας της Universal.



Αν θέλουμε να το πάμε πιο μακριά και υποθέσουμε ότι η Χάθαγουεϊ είναι υποψήφια και μάλιστα κερδίσει Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, τότε θα γίνει η τρίτη γυναίκα στα Όσκαρ που κερδίζει το εν λόγω βραβείο δύο φορές, μετά τις Ντάιαν Γουίστ και Σέλεϊ Γουίντερς. Η Γουίστ κέρδισε για το «Hannah and Her Sisters» (1986) και το «Bullets Over Broadway» (1994), ενώ η Γουίντερ κέρδισε για το «The Diary of Anne Frank» (1959) και το «A Patch of Blue» (1965).

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Επίσης, αν η «Οδύσσεια» κερδίσει υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία, η Χάθαγουεϊ θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα κερδίσει το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου δύο φορές για ταινίες που ήταν και οι δύο υποψήφιες για καλύτερη ταινία.



Παράλληλα, ο ρόλος της Πηνελόπης ολοκληρώνει μια σημαντική χρονιά για την Χάθαγουεϊ. Το 2026 άνοιξε για εκείνη ως ποπ σταρ «Mother Mary» της A24, το οποίο δεν τα πήγε καλά στο box office αλλά της απέφερε θερμές κριτικές. Στη συνέχεια, επέστρεψε ως Άντι Σακς δίπλα στη Μέριλ Στριπ και την Έμιλι Μπλαντ στο πολυναμενόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», το οποίο έχει αποφέρει 691 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Μετά την «Οδύσσεια» ήρθε η περιπέτεια της Warner Bros. που διαδραματίζεται το 1982, «The End of Oak Street», και μπροστά της είναι ακόμα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χρονιάς, στον ομότιτλο ρόλο της ταινίας του Michael Showalter «Verity», με συμπρωταγωνίστρια την Ντακότα Τζόνσον, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.