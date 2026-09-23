Πληθαίνουν οι βουλευτές της ΝΔ που δηλώνουν πως βλέπουν με... καλό μάτι την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Εν προκειμένω, ο πήχης δεν αφορά την εκλογική επίδοση, συζήτηση που η στήλη πιθανολογεί πως θα έρθει εν ευθέτω χρόνω, αλλά την... τιμή που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο.

Πληθαίνουν οι βουλευτές της ΝΔ που δηλώνουν πως βλέπουν με... καλό μάτι την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για παρεμβάσεις προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,40.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει «κάτω από το 1,75 που είχε κλείσει το 2025», δεχόμενος ωστόσο σφοδρή κριτική διότι αυτή ήταν η τιμή κλεισίματος ενώ το ίδιο έτος το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ανοίξει στο 1,12.

Πέρα από την επαναλαμβανόμενη – και λίγο πολύ αναμενόμενη – κριτική πως επί των ημερών του πρώην Πρωθυπουργού είχε αυξηθεί ο ΕΦΚ (με τη βενζίνη ωστόσο στο 1,60 και όχι στο 2,30), βουλευτές της συμπολίτευσης εμφανίζονται είτε αμήχανα είτε υποστηρικτικά στην πρόταση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ, θέτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο έστω και... άθελά τους τον πήχη εκεί που τον όρισε ο Τσίπρας.

Χθες ο Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, με αφορμή όσα έλεγε στο παρελθόν, υποστήριξε πως «θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί.

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Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής συμπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός», ενώ εκτίμησε πως μπορεί να επιτευχθεί από την κυβέρνηση τιμή ανοίγματος στο 1,40 που έθεσε στη συζήτηση ο κ. Τσίπρας, χωρίς ωστόσο να δεσμευθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι επεξεργασίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Σήμερα, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Στέλος Πέτσας μιλώντας στα Παραπολιτικά, αφού επανέλαβε τη «γραμμιτζίδικη» κριτική στον Τσίπρα, τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα προκειμένου να ανοίξει κοντά στο 1,40 το λίτρο, ενώ στην ίδια γραμμή έχουν κινηθεί και άλλοι βουλευτές της ΝΔ σε τοποθετήσεις τους.

Μαντεύουμε ότι στο Μαξίμου και στη Νίκης δεν θα χειροκροτάνε κιόλας...

Ν.Α.