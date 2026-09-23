Ποια αρμοδιότητα για τον έλεγχο στις τιμές και σε ποιους σκέφτεται να αναθέσει ο Μητσοτάκης.

Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Οι παροικούντες το Μαξίμου επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός μέχρι στιγμής δεν δείχνει διάθεση να ανακατέψει την υπουργική... τράπουλα. Με το «αγκάθι» της ακρίβειας να πιέζει, ωστόσο, όλο και περισσότερο το Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός προσανατολίζεται αντί ανασχηματισμού να αναθέσει σε έναν από τους τρεις υφυπουργούς των υπουργείων Οικονομίας ή Ανάπτυξης να ασχοληθεί αποκλειστικά με το «χαρτοφυλάκιο» της ακρίβειας στο πεδίο.

Να παρακολουθεί , δηλαδή, καθημερινά τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και να παρεμβαίνει κατά το δοκούν.

Λ.Ι.