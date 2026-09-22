Στελέχη της κεντροαριστεράς άρχισαν ήδη να ψάχνονται με το βλέμμα στο Βερολίνο...

Ενα κεντρικό επαναλαμβανόμενο μήνυμα (φθηνότερα ενοίκια) με συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις, δυναμική και φρέσκια παρουσία στα social media, οργανωμένο δίκτυο εθελοντών για καμπάνια πόρτα-πόρτα στις γειτονιές. Το αριστερό κόμμα Die Linke υπερδιπλασίασε το ποσοστό του στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου επειδή η υποψήφιά του, η νικήτρια Ελίφ Εραλπ, υιοθέτησε τον «κώδικα Μαμντάνι» προσελκύοντας ψηφοφόρους από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τους Πράσινους, ακόμη και τους Χριστιανοδημοκράτες, σαρώντας στις νεαρές ηλικίες (την ψήφισαν ένας στους δυο Βερολινέζους ηλικίας κάτω των 35).

Τα διδάγματα και τα συμπεράσματα για τα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι προφανή μαζί με τη διαπίστωση ότι απέναντι σε μια δεξιά που ριζοσπαστικοποιείται μια αποτελεσματική απάντηση της αριστεράς είναι μάλλον η δική της ριζοσπαστικοποίηση παρά η διεκδίκηση ενός νεφελώδους κέντρου.

Στελέχη της κεντροαριστεράς άρχισαν ήδη να ψάχνονται με το βλέμμα στο Βερολίνο...

Α.