Από τον Έβρο του 2020, στον Ανδρέα Παπανδρέου και την εισβολή στην Κύπρο.

Ανάλυση για τα περί ακυβερνησίας έκανε ο Γιώργος Φλωρίδης και κυριολεκτικά άφησε άναυδο το Πανελλήνιο. Ο κος υπουργός που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή ευθέως της ΕΡΤ ανέλυσε το σκεπτικό του περί κινδύνου ακυβερνησίας στις επερχόμενες εκλογές και αναφέρθηκε τόσο στα επεισόδια του Έβρου το 2020, την περίοδο ακυβερνησίας όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Ωνάσειο, αλλά και στην κυβέρνηση(!) που έπεσε και ακολούθησε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.

Όπως είπε: «Αν η Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 2020, δεν ήταν ισχυρή θα έπεφτε χωρίς μια τουφεκιά» και συνέχισε: «Στην περίοδο του μεγάλου δικομματισμού η Ελλάδα δεν διέτρεχε κίνδυνο ακυβερνησίας. Σήμερα έχουμε ένα κόμμα τη ΝΔ που την πολεμάνε όλοι οι υπόλοιποι και όλοι αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε να πουν θα συμπράξω με αυτόν. Μεταξύ τους, λοιπόν, με τίποτα, με τη ΝΔ με τίποτα. Άρα οι πολίτες τι λένε; Για πρώτη φορά στα χρόνια της Μεταπολίτευσης όλοι θέλουν να μην είναι η ΝΔ και αν το πετύχουν δεν έχουν προοπτική διακυβέρνησης. Που σημαίνει ότι η χώρα μπαίνει σε περίοδο ακυβερνησίας.

Και δεν σταμάτησε εκεί ο κ. Φλωρίδης: «Ας έρθει να μου πει κάποιος ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση.

Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση στις 28 Φεβρουαρίου του 2020 να διατάξει στρατό και αστυνομία στον Έβρο, η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς μια τουφεκιά. Στις Καστανιές υπάρχει πινακίδα η οποία λέει ότι «αυτός ο πόλεμος κερδήθηκε χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Στον Έβρο έγινε ντου στην χώρα. Έγινε κανονική επίθεση και είχαμε μια κυβέρνηση λίγων μηνών και έγινε μια κανονική επίθεση, όπου μια ισχυρή κυβέρνηση το σταμάτησε».

Και κατέληξε… «Τι έγινε στην περίοδο της ακυβερνησίας Παπανδρέου στο νοσοκομείο που ανέλαβε ο Σημίτης, και πως μπήκαν στην Κύπρο το 1974 επειδή είχε καταρρεύσει η κυβέρνηση!!!

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Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Γ.Φλωρίδης (Από το 7 λεπτό και μετά)

{https://www.youtube.com/watch?v=ZhXcd4FRuIY}