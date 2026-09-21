Διθυραμβικά σχόλια από το μεγάλο ισπανικό αθλητικό σάιτ για τον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στην Αγγλία και πλέον το όνομά του συζητιέται και εκτός συνόρων. Η ισπανική Marca ασχολήθηκε εκτενώς με τον Έλληνα επιθετικό της Μπράιτον, χαρίζοντάς του μάλιστα ένα ιδιαίτερο παρατσούκλι: «Babistuta», εμπνευσμένο από τον θρυλικό Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.

Ο 19χρονος φορ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ήταν από τους πρωταγωνιστές στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον με 3-0 απέναντι στην Άρσεναλ. Ο Κωστούλας βρήκε δίχτυα με υπέροχο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ενώ μοίρασε και την ασίστ στο πρώτο γκολ των «γλάρων».

{https://x.com/dailyfootvibes/status/2101336947595891009}

Οι αριθμοί του αποτυπώνουν επίσης τη βελτίωσή του. Με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ μέχρι στιγμής, έχει ήδη ξεπεράσει την περσινή του επίδοση, όταν στην πρώτη του σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα είχε καταγράψει τρία τέρματα και μία ασίστ.

Η παρουσία του δεν έχει περάσει απαρατήρητη ούτε στην Ισπανία. Η MARCA αναφερόμενη στην αγωνιστική του εικόνα, επέλεξε να τον «βαφτίσει» Babistuta, συνδέοντας το όνομά του με τον σπουδαίο Αργεντινό στράικερ.

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Στο δημοσίευμα γίνεται παράλληλα αναφορά και στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον νεαρό Έλληνα επιθετικό «τέρας της φύσης».

Το ισπανικό Μέσο ολοκληρώνει την αναφορά του στον Κωστούλα με μια χαρακτηριστική ατάκα που αποτυπώνει το εντυπωσιακό ξεκίνημά του: «Ο Babistuta έχει πάρει φόρα».