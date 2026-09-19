Σκόραρε και μοίρασε και ασίστ ο Έλληνας άσος.

Με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι για μια ακόμη φορά ασταμάτητος η Μπράιτον επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη για την Premier League το απόγευμα του Σαββάτου 19/9. Ο Έλληνας επιθετικός αφού πρώτα σέρβιρε το πρώτο γκολ στον Γκρος στο 31ο λεπτό, στη συνέχεια σκόραρε με ένα εξαιρετικό σουτ στο 45ο λεπτό, λέγοντας μάλιστα και κάποια «γαλλικά» μετά το γκολ. Ο Αντρές έκανε το 3-0 στο 57ο λεπτό.

Κάπως έτσι μετά από αυτή τη νίκη η Μπράιτον έφτασε τους 10 βαθμούς, ενώ η Άρσεναλ έμεινε στους 12 όντας στην 2η θέση της βαθμολογίας.