Για μεγάλο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριπτε τις αρνητικές δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ έδινε μεγαλύτερη σημασία στις έρευνες που κατέγραφαν καλύτερη εικόνα για τον ίδιο και το κόμμα του.

Μπορεί δημόσια να εμφανίζεται βέβαιος για την πολιτική του πορεία, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει πιο σοβαρά τις προειδοποιήσεις των συνεργατών του για το πολιτικό κλίμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται πλέον να ακούει με μεγαλύτερη προσοχή τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις και να αναγνωρίζει, σύμφωνα με ορισμένους συμβούλους του, ότι ορισμένες από τις αποφάσεις του έχουν επιβαρύνει τη θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν τις πρόσφατες συζητήσεις στο περιβάλλον του προέδρου υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει γίνει περισσότερο συγκρατημένος ως προς την εκλογική εικόνα των Ρεπουμπλικανών.

Για μεγάλο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριπτε τις αρνητικές δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ έδινε μεγαλύτερη σημασία στις έρευνες που κατέγραφαν καλύτερη εικόνα για τον ίδιο και το κόμμα του. Τώρα, σύμφωνα με τους συμβούλους που επικαλείται η Washington Post, η στάση αυτή φαίνεται να έχει μεταβληθεί.

Οι σύμβουλοι μιλούν πιο ξεκάθαρα

Άτομα από το περιβάλλον του προέδρου περιγράφουν τις τελευταίες εβδομάδες ως περίοδο κατά την οποία οι συνεργάτες του έχουν γίνει «ολοένα πιο ευθείς» στις συζητήσεις μαζί του.

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Η εικόνα που μεταφέρουν αφορά ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον για τους Ρεπουμπλικανούς, με την οικονομία, τις τιμές και τον πόλεμο με το Ιράν να αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τους ψηφοφόρους.

Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ αντιλαμβάνεται πως ορισμένες δικές του αποφάσεις έχουν συμβάλει στη σημερινή πολιτική κατάσταση.

Ωστόσο, άλλος άνθρωπος που βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία μαζί του αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος θεωρεί πως το βασικό πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικανούς είναι ότι ο ίδιος δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο πόλεμος με το Ιράν και το κόστος στην οικονομία

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καταγράφει το δημοσίευμα είναι ο πόλεμος με το Ιράν και οι οικονομικές του συνέπειες.

Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων έχουν εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ είχε δεσμευθεί προεκλογικά να περιορίσει το κόστος ζωής.

Ο ίδιος, ωστόσο, συνεχίζει δημόσια να υπερασπίζεται την πολιτική του. Σε πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα αναγνώρισε ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν ακριβότερα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για κόστος που αξίζει να καταβληθεί για τα αποτελέσματα της αμερικανικής πολιτικής.

Περισσότερες παρεμβάσεις στην προεκλογική εκστρατεία

Η αλλαγή στάσης, σύμφωνα με την Washington Post, αποτυπώνεται και στις κινήσεις του Τραμπ.

Ο πρόεδρος έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει προσωπικά σε εκδηλώσεις για υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών σε 35 ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως σε πολιτείες-κλειδιά. Η ομάδα του έχει προγραμματίσει περισσότερες περιοδείες από τον Οκτώβριο, αν και οι συνεργάτες του δεν είναι ακόμη βέβαιοι πόσες από αυτές τελικά θα πραγματοποιηθούν.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς μέσω πολιτικών επιτροπών που βρίσκονται κοντά του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σχετικές εκταμιεύσεις ανέρχονται πλέον περίπου στα 140 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος έχει μεταφέρει στους συνεργάτες του την πρόθεσή του να συνεχίσει την εκστρατεία μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Οι Ρεπουμπλικανοί δεν ακολουθούν όλοι την ίδια στρατηγική

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθούν οι υποψήφιοι.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η κινητοποίηση της βάσης του Τραμπ αποτελεί βασικό στοιχείο της εκλογικής τους προσπάθειας. Άλλοι υποψήφιοι, ιδιαίτερα σε ανταγωνιστικές περιφέρειες και πολιτείες, κρατούν μεγαλύτερη απόσταση από ορισμένες πολιτικές της κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο αναρτήσεις πολιτικών, πολλοί Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι έχουν περιορίσει τις αναφορές στον Τραμπ και στο MAGA σε σχέση με την αρχή του έτους.

Παράλληλα, αρκετοί υποψήφιοι αποφεύγουν να υιοθετήσουν πλήρως ορισμένες από τις προτάσεις που προβάλλει ο πρόεδρος, μεταξύ αυτών και την ιδέα για καταβολή 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς.

Ο Τραμπ στρέφεται περισσότερο στις εκλογές

Η εικόνα που προκύπτει από το δημοσίευμα είναι ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί δημόσια να εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί την πολιτική του, ενώ ταυτόχρονα στο εσωτερικό του περιβάλλοντος γίνεται πιο έντονη η συζήτηση για τις πολιτικές συνέπειες των επιλογών του.

Η Washington Post σημειώνει ότι ο Τραμπ έχει αρχίσει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προεκλογική προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών, εξετάζοντας ακόμη και τηλεοπτικές διαφημίσεις στο Οβάλ Γραφείο και δίνοντας οδηγίες για το περιεχόμενό τους.

Έτσι, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν, η προσοχή του Λευκού Οίκου στρέφεται όλο και περισσότερο στην προσπάθεια διατήρησης της πολιτικής ισχύος των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, με τον Τραμπ να επιχειρεί να κινητοποιήσει τη βάση του και να περιορίσει τις απώλειες που φοβούνται αρκετά στελέχη του κόμματος.