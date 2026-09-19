Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Aramco η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP, αφού αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή.

Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της σαουδαραβικής εταιρείας.

Στο μεταξύ ο ιστότοπος FlightRadar24 αναφέρει ότι υπάρχουν «μεγάλα προβλήματα» στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ιστότοπος κατατάσσει το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν.

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«Άκουσα τον συναγερμό και μετά άρχισαν να τρέμουν τα παράθυρά μου», είπε στο AFP κάτοικος 27 ετών του Ριάντ που ζει στα βόρεια της πόλης. «Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Δεν το περίμενα αυτό», πρόσθεσε.

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Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική επιδρομή που είχαν εκδώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Ώρες αργότερα, κάτοικοι ανέφεραν στο AFP ότι άκουσαν νέο γύρο εκρήξεων σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. «Ήμουν εξαιρετικά ανήσυχος, ιδιαίτερα επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, το σήμα λήξης του κινδύνου δεν ήρθε αμέσως», δήλωσε κάτοικος του κεντρικού Ριάντ.

Σαουδική Αραβία: Στο «κόκκινο» η ένταση με τους Χούθι

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατηγορία του Ριάντ ότι οι Χούθι επιχείρησαν να πλήξουν τη Μέκκα, κάτι που η οργάνωση διέψευσε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία «φθαρμένο ψέμα».

Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει αυτόν τον μήνα μεγάλη επιχείρηση στην Υεμένη, καταλαμβάνοντας εκτεταμένες περιοχές και ενισχύοντας την παρουσία τους κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας.

Ιδιαίτερη διεθνή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη. Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η διεθνής ναυσιπλοΐα δεν κινδυνεύει, με εξαίρεση πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα μέλη της οργάνωσης ενισχύουν παράλληλα τις άμυνές τους στις νεοκαταληφθείσες περιοχές των ακτών της Υεμένης, εγκαθιστώντας ραντάρ και κατασκευάζοντας υπόγειες σήραγγες.

Ο νέος γύρος συγκρούσεων έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική επιβάρυνση. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που επικαλείται το France 24, περισσότεροι από 112.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ σχεδόν 3.000 έχουν διαφύγει διά θαλάσσης προς το Τζιμπουτί.