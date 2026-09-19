Η ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην καναδική πόλη, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Η επίσκεψη του υπουργού στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο εντάσσεται στο πρόγραμμα της παρουσίας του στον Καναδά και αποτέλεσε αφορμή για επαφή με μέλη της ελληνικής διασποράς.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας του Καναδά, συζητώντας μαζί τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2101305638882066721}

Η ελληνική κοινότητα του Τορόντο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες της ελληνικής διασποράς στον Καναδά, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και ενεργή παρουσία στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.