Ασταμάτητος ο Έλληνας άσος.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται τον τελευταίο καιρό ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος βρήκε για μια ακόμη φορά δίχτυα με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε το απόγευμα του Σαββάτου 19/9 κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη.

Στο 45ο λεπτό, ο Έλληνας επιθετικός βρήκε τον χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό τελείωμα έστειλε την μπάλα χαμηλά στη γωνία, γράφοντας το 2-0 για την Μπράιτον λίγο πριν από την ανάπαυλα.

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Μάλιστα, μετά το γκολ η κάμερα τον «έπιασε» να φωνάζει στα ελληνικά «εγώ σας γ@@αω».