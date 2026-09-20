Κάτω από τη γενική κατακραυγή και την παρέμβαση προφανώς του Μαξίμου ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντι Μπελέρη χαρακτήρισε άστοχες τις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στον προοδευτικό κόσμο.
Τι είπε ο «γαλάζιος ευρωβουλευτής» σε τηλεοπτική του εμφάνιση;
Πως ο Κασιδιάρης είναι ο μόνος Έλληνας που εξέτισε ολόκληρη την ποινή του (!), ενώ του αναγνώρισε και το δικαίωμα να πολιτευτεί!
Ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβεται, γεγονός που σχολίασε με εύστοχο τρόπο ο Γιώργος Καρελιάς, θυμίζοντας το παρελθόν Μπελέρη:
«Εκθείασε ο Μπελέρης τον Κασιδιάρη; Όμοιος τον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα. Τουλάχιστον ο Κασιδιάρης δεν πήγε να μπουκάρει με όπλα στην Αλβανία...», σημείωσε σε ανάρτησή του.
ΥΓ: Και να θυμηθούμε πως ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που έβαλε τον Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, γνωρίζοντας το παρελθόν του, για τις ψήφους των ακροδεξιών!
Β.Σκ.