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«Όμοιος τον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων.

Κάτω από τη γενική κατακραυγή και την παρέμβαση προφανώς του Μαξίμου ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντι Μπελέρη χαρακτήρισε άστοχες τις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στον προοδευτικό κόσμο.

Τι είπε ο «γαλάζιος ευρωβουλευτής» σε τηλεοπτική του εμφάνιση;

Πως ο Κασιδιάρης είναι ο μόνος Έλληνας που εξέτισε ολόκληρη την ποινή του (!), ενώ του αναγνώρισε και το δικαίωμα να πολιτευτεί!

Ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβεται, γεγονός που σχολίασε με εύστοχο τρόπο ο Γιώργος Καρελιάς, θυμίζοντας το παρελθόν Μπελέρη:

«Εκθείασε ο Μπελέρης τον Κασιδιάρη; Όμοιος τον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα. Τουλάχιστον ο Κασιδιάρης δεν πήγε να μπουκάρει με όπλα στην Αλβανία...», σημείωσε σε ανάρτησή του.

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ΥΓ: Και να θυμηθούμε πως ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που έβαλε τον Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, γνωρίζοντας το παρελθόν του, για τις ψήφους των ακροδεξιών!

Β.Σκ.