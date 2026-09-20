Ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται και να βλέπει πίσω από τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές των αστικών κομμάτων. Οι διάφορες “προτάσεις” των κομμάτων του συστήματος διαμορφώνουν ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα στα κρίσιμα ζητήματά που καθορίζουν τη ζωή μας.

Λίγες μόνο μέρες απομένουν μέχρι την κορύφωση του φετινού ταξιδιού του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ –Οδηγητή. Στις 23, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, δεκάδες χιλιάδες κόσμου και νεολαίας θα κατακλύσουν το πάρκο Τρίτση στο Ίλιον, επιβεβαιώνοντας ξανά ότι το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός της χρονιάς, όπως έχει κατοχυρωθεί άλλωστε εδώ και δεκαετίες.

Το φετινό Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνθήκες που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την άρχουσα τάξη, τα κόμματά της και τα επιτελεία της, για να εγκλωβιστεί η δυσαρέσκεια της νεολαίας σε ανώδυνους για το σύστημα δρόμους. Σε αυτές τις συνθήκες έχει τεράστια σημασία ότι η ΚΝΕ και το ΚΚΕ “βροντοφωνάζουν” πως ο λαός έχει τη δύναμη να φέρει τα πάνω κάτω, να συγκρουστεί με την κυρίαρχη πολιτική, να χαράξει τον δικό του δρόμο.

Ο λαός έχει τη δύναμη να ψάξει τη λύση έξω από τα όρια αυτού του συστήματος, γιατί όπως λέει και το σύνθημα του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, εμπνευσμένος από τον στίχο του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολτ Μπρεχτ: "Ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται". Αυτό είναι το μεγάλο “αγκάθι” για την αστική τάξη και τα επιτελεία της.

Ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται και να απορρίπτει, τα γνωστά κάλπικα αφηγήματα που λένε ότι δήθεν, το μεγάλωμα της πίτας των καπιταλιστικών κερδών θα ωφελήσει τους εργαζόμενους και την νεολαία. Αυτά επανέλαβαν για μια ακόμα φορά στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα. Η πείρα των τελευταίων ετών είναι αποκαλυπτική αφού την ίδια στιγμή που τα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομίλων σημειώνουν άνοδο 1440%, η εργατική τάξη και ιδιαίτερα η νέα βάρδια της βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στην ανασφάλεια, τη 13ωρη εργασία, την καθήλωση των μισθών.

Ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται και να μην “τσιμπάει” στο ότι οι ισχυροί “σύμμαχοι”, το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, είναι αυτοί που θα προστατεύσουν τον ελληνικό λαό και θα διασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Συμμαχίες που στην πραγματικότητα υπηρετούν την ανάγκη της ελληνικής αστικής τάξης να κυνηγήσει τα κέρδη της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, μπλέκοντας τη χώρα, βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμου. Για αυτό η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ορμητήριο πολέμων αλλά και σε στόχο στρατιωτικών αντιποίνων, όπως δημόσια έχουν αναφέρει τόσο η Ρωσία, όσο και το Ιράν.

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Ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται και να βλέπει πίσω από τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές των αστικών κομμάτων. Οι διάφορες “προτάσεις” των κομμάτων του συστήματος διαμορφώνουν ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα στα κρίσιμα ζητήματά που καθορίζουν τη ζωή μας. Αυτό γίνεται καθαρό στα μεγάλα, τα κομβικά ζητήματα, όπως την εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε ο Αλ. Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, όπου διαβεβαίωσε πως αν ήταν κυβέρνηση, θα την αγόραζε, αν αυτό εισηγούνταν τα Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, την ίδια ώρα μάλιστα που ο πρωθυπουργός του κράτους – δολοφόνου του Ισραήλ υπενθύμιζε πως η στρατηγική συμμαχία με την χώρα μας, ξεκίνησε πριν δέκα χρόνια, επι κυβέρνησης Τσίπρα.

Ο άνθρωπος όμως ξέρει να σκέφτεται, να συνειδητοποιεί, όχι μόνο για να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του, αλλά πολύ περισσότερο για να δρα προκειμένου να καθορίσει το παρόν και το μέλλον του. Και όταν η σκέψη του μπολιάζεται από επαναστατικές ιδέες, από την πείρα του ταξικού κινήματος, έχει τη δύναμη να αρνηθεί να υπηρετήσει την αστική τάξη και τους στόχους της, να χαράξει τη δική του πορεία. Να βαδίσει τον δρόμο της ανατροπής του συστήματος των πολέμων και της εκμετάλλευσης, στον δρόμο της οικοδόμησης του σοσιαλισμού - κομμουνισμού. Γι’ αυτό στο Φεστιβάλ μας μαζί με όλες τις σύγχρονες διεκδικήσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τα δικαιώματα και τις ανάγκες της νέας γενιάς θα «αστράφτει» και η τεράστια προσφορά του Κόμματός μας στην πάλη του ελληνικού λαού, όπως με τον ξεχωριστό, ιδιαίτερο χώρο, όπου θα αναδεικνύονται τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα-φωτογραφίες από τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή, που πριν λίγους μήνες ήρθαν στη δημοσιότητα.

Αυτόν τον αγώνα δίνουμε το ΚΚΕ και η ΚΝΕ με σχέδιο, πείσμα, τόλμη, διάρκεια και αντοχή. Σε αυτόν τον αγώνα θα δώσει νέα δυναμική η επιτυχία του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Γιατί τελικά, ο άνθρωπος που ξέρει να σκέφτεται, έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να είναι θεατής των εξελίξεων και να γίνει πρωταγωνιστής τους.