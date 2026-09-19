Το 52ο Φεστιβάλ, με σύνθημα εμπνευσμένο από τον Μπέρτολτ Μπρεχτ, κορυφώνεται στην Αθήνα στις 23-26 Σεπτεμβρίου.

Μήνυμα πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβερνητική πολιτική, αλλά και συνολικότερης αμφισβήτησης του σημερινού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στον χαιρετισμό του από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του Φεστιβάλ, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η μαζική παρουσία εργαζομένων και νέων στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ σε όλη τη χώρα αποτελεί, όπως είπε, μήνυμα ότι οι κοινωνίες δεν έχουν αποδεχθεί ως μονόδρομο τις σημερινές πολιτικές επιλογές.

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Αναλυτικά:

«Φίλες και φίλοι,

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συντρόφισσες και σύντροφοι

Οι χιλιάδες που είμαστε απόψε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, οι χιλιάδες που βρέθηκαν στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα και όσοι θα περάσουν σε λίγες μέρες τις πύλες των κεντρικών εκδηλώσεων της Αθήνας, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Όσο κι αν θέλει η κυβέρνηση, τα κόμματα του συστήματος, οι ιμπεριαλιστές σύμμαχοί τους, οι πολεμικές τους μηχανές να εμφανίζονται ως πανίσχυρες, ανίκητες και ακλόνητες, οι λαοί δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη.

Γιατί, όπως λέει και το σύνθημα του 52ου Φεστιβάλ, όντως “ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται”!

Και με το ΚΚΕ μπροστά, η σκέψη μπορεί να γίνει απόφαση, η δυσαρέσκεια, η οργή μπορεί να γίνει δύναμη και αγώνας για να χαράξουμε έναν άλλο δρόμο, χωρίς άσκοπες θυσίες για τα κέρδη τους, για τους πολέμους τους. Με το ΚΚΕ μπροστά, για την κοινωνία που θα μπορεί πλέον να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της εποχής μας και θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας. Με το ΚΚΕ μπροστά, για τον σοσιαλισμό!

Αν έγινε ένα πράγμα πιο ξεκάθαρο, περισσότερο από ποτέ αυτές τις μέρες, είναι ότι οι ανάγκες, τα όνειρα, οι προσδοκίες του λαού μας και ειδικά της νέας γενιάς δεν χωρούν σε αυτό το σύστημα. Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη. Και όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας, η πραγματικότητα το αποδεικνύει.

Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και τα κόμματα της βολικής, συστημικής αντιπολίτευσης, λένε στον λαό και τη νεολαία: “Να κάνουμε περισσότερες θυσίες, γιατί αν μεγαλώσει η πίτα από τα κέρδη, θα είναι μεγαλύτερο το κομμάτι που θα πάρετε κι εσείς”.

Ποια, όμως, είναι η πραγματικότητα; Η πίτα των κερδών όντως μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 12 δισ. τα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο, 6,5 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα ως τώρα για το 2026. Φορολογικά έσοδα στα ταμεία του κράτους 20 φορές μεγαλύτερα από ο,τι έδωσαν στη ΔΕΘ, εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη οι τράπεζες, οι ενεργειακοί όμιλοι, τα σούπερ μάρκετ.

Τι έφεραν αυτά τα κέρδη ειδικά στη νέα γενιά; Έφεραν τη διάλυση κατακτήσεων χρόνων και οδήγησαν ολόκληρες γενιές εργαζομένων να δουλεύουν με δεδομένο το 9ωρο, το 10ωρο, το 13ωρο. Έφεραν εντατικοποίηση και τσάκισμα κάθε σταθερότητας στην εργασία. Έφεραν περισσότερη ανασφάλεια για το μέλλον, με 20% ανεργία στους νέους πτυχιούχους, με 127% αύξηση στα φοιτητικά ενοίκια εδώ στην Θεσσαλονίκη, μέσα σε 6 χρόνια, με σκέψεις ακόμη και για κατάργηση αυτού του πενιχρού επιδόματος ανεργίας για τους χιλιάδες νέους που δουλεύουν στη σεζόν, όπως κυνικά διεμήνυσε ο κ. Μαρινάκης.

Αυτή τη σκληρή πραγματικότητα δημιούργησαν για τη νεολαία τα δικά τους κέρδη. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Ας δούμε κάτι ακόμα.

Την ώρα που τα σύννεφα πολέμου στην περιοχή μας πυκνώνουν επικίνδυνα, την ώρα που οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, την ώρα που πολλοί Έλληνες ναυτεργάτες παίζουν τις ζωές τους κορώνα - γράμματα στα πλοία του θανάτου στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα, στα Στενά του Ορμούζ, τα κέρδη φουσκώνουν.

Οι Έλληνες εφοπλιστές σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας πίσω από το άλλο. Οι ελληνικές πολεμικές βιομηχανίες τρίβουν τα χέρια τους για τα εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων. Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες υπογράφουν ήδη συμβόλαια για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Όμως, οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία είναι και πάλι οι χαμένοι. Στερούνται χρήματα από κρίσιμες ανάγκες, από την παιδεία και την υγεία, για πανάκριβες ισραηλινές ασπίδες- σουρωτήρια. Πληρώνουν τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, στην ενέργεια, ως συνέπεια και του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Καλούνται να υιοθετήσουν τη λεγόμενη “κουλτούρα πολέμου” της κυβέρνησης και της ΕΕ, ώστε να δεχθούν να γίνουν “κρέας” για τα κανόνια τους.

Είναι σαφές πια. Όλα όσα υπερασπίζεται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η σάπια και δοκιμασμένη σοσιαλδημοκρατία, η υπόλοιπη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση έρχονται από το μακρινό παρελθόν.

Τα 10ωρα, η μισή δουλειά, η ανεργία, ο πόλεμος και οι γενοκτονίες, η ανασφάλεια και η αδικία που γεννά αυτό το σύστημα δεν ανήκουν στον 21ο αιώνα. Είναι επιστροφή στο σκοτεινό παρελθόν, όπως και το σύστημά τους. Και ξέρουν καλά ότι η δυσαρέσκεια γι αυτό το σύστημα, η οργή, η αγανάκτηση φουντώνει στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, στα λαϊκά σπίτια και στις γειτονιές.

Γι’ αυτό και ο κ. Τσίπρας, από εδώ από τη ΔΕΘ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στον κ. Μητσοτάκη, ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, γιατί αλλιώς “έρχονται κοινωνικές εξεγέρσεις”. Δηλώνοντας έτσι τη διαθεσιμότητά του στο σύστημα, για να κάνει για μια ακόμη φορά τη βρώμικη δουλειά για αυτό.

Κυρίως όμως ομολογούν τον μεγαλύτερο φόβο τους: Τον ελληνικό λαό που βγαίνει δυναμικά στο προσκήνιο. Γι’ αυτό βάζουν τα δυνατά τους και αξιοποιούν όλο τους το οπλοστάσιο: Από τα εκβιαστικά διλήμματα, τη δημιουργία κομμάτων μιας χρήσης -συμπλήρωμα για οποιαδήποτε επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση- μέχρι την ανάσυρση στην επιφάνεια των εγκληματιών ναζιστών, που γαβγίζουν μόνο απέναντι σε αδύναμους και στα θύματα της εκμετάλλευσης. Και κουνάνε την ουρά όταν βλέπουν το χρώμα του ευρώ και του δολαρίου από τα αφεντικά τους.

Όλους αυτούς ο λαός μπορεί και πρέπει να τους στείλει από εκεί που ήρθαν. Να τους ρίξει ένα γερό πολιτικό χαστούκι, να τους δώσει μια γερή κλωτσιά, παντού, όπου εμφανίζονται, σε κάθε χώρο δουλειάς, σχολή, σχολείο, γειτονιά. Και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες και στις εκλογές.

Δυνατό ΚΚΕ, αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα για τον λαό μπροστά και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα: Αν θα ενισχυθούν οι πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη “σταθερότητα” του συστήματος της εκμετάλλευσης και του πολέμου, για να κερδίσει το κεφάλαιο ή αν θα ενισχυθεί η δύναμη που παλεύει για την ανατροπή του, για να κερδίσει ο λαός. Άλλωστε, μόνο στον δρόμο της σύγκρουσης με τη σημερινή σήψη και βαρβαρότητα, μπορεί ο λαός να βάζει εμπόδια σε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, να έχει επιμέρους νίκες και κατακτήσεις, να αλλάζει τον συσχετισμό προς όφελός του.

Και όπως όλοι γνωρίζουν, εκεί καταθέτει το ΚΚΕ όλη του τη δύναμη, με σταθερότητα, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια. Η δύναμη που δίνει ο λαός στο ΚΚΕ, μένει στο ΚΚΕ και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια υπέρ του λαού. Δεν μεταλλάσσεται, ούτε παζαρεύεται.

Φίλες και φίλοι,

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Οι εκπρόσωπο αυτού του συστήματος λένε στη νέα γενιά: “Μην ζητάτε τίποτα, αν πρώτα δεν το κοστολογήσουμε”. “Μην ελπίζετε πολλά, γιατί τίποτα δεν αλλάζει”. Τους λένε να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις, να μη ζητάνε - τάχα “υπερβολικά” και “ανέφικτα” πράγματα.

Ε, εμείς, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, κοιτάμε τη νέα γενιά με καθαρή ματιά και της λέμε: Πρέπει να ζητάτε τα πάντα. Να τα θέλετε όλα. Να μην βολεύεται το βλέμμα σας με λιγότερο ουρανό!

Δεν μπορεί να περιοριστεί στα μέτρα και στα κοστολογημένα τους περιορισμένα προγράμματα η ζωή που σας αξίζει. Δηλαδή, η ζωή που θέλετε και δικαιούστε να ζήσετε.

Γιατί οι δυνατότητες του αιώνα μας είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να καλύψουν όλες τις μεγάλες, συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες. Γιατί τα όνειρα, οι προσδοκίες, τα “θέλω” του λαού και της νεολαίας μπορούν πραγματικά να εκπληρωθούν σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στην κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, τον σοσιαλισμό!

Η πρόταση που καταθέτει το ΚΚΕ είναι υλοποιήσιμη, ακριβώς γιατί δεν είναι κοστολογημένη στα μέτρα της Κομισιόν της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των διαφόρων αφεντικών. Είναι υλοποιήσιμη, γιατί αξιοποιεί και θέτει σε κίνηση όλες τις διαθέσιμες παραγωγικές δυνατότητες και δυνάμεις της χώρας, προς όφελος του λαού μας.

Γιατί δεν είναι νομοτέλεια οι νέοι πτυχιούχοι να περιπλανώνται για χρόνια σε αντικείμενα άσχετα με τις σπουδές τους. Οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας να δαπανώνται για την πολεμική βιομηχανία για ΝΑΤΟϊκούς σκοπούς, για το πώς θα καταστρέψουν εργαζόμενους και λαούς άλλων χωρών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη να βρίσκεται στα χέρια των λίγων και να αξιοποιείται για την καταπίεση των εργαζομένων, για το φακέλωμα των λαών, ακόμα και για καταστροφικούς πολεμικούς σκοπούς στη γη και στο διάστημα.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιούνται υπέρ όλων των εργαζομένων. Να μπουν στην υπηρεσία του ελληνικού λαού για να μειώσουν τον χρόνο εργασίας, για να είναι δεδομένο το 7ωρο-5ημερο. Για να εξασφαλίζουν υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Για να προσφέρουν φθηνή στέγη, φθηνές μεταφορές, σύγχρονες υποδομές σε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, πάρκα, αθλητικούς χώρους. Για να προστατεύεται ο λαός μας από τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές, με ένα κράτος που θα θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τον ίδιο τον λαό και τις ανάγκες του.

Γι’ αυτή την κοινωνία παλεύει το ΚΚΕ και εκεί είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του, με στόχο την εργατική - λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία, με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του εργαζόμενου λαού που σήμερα υποφέρει. Γι΄ αυτό και μπορεί αταλάντευτα, δυναμικά να βρίσκεται σήμερα επικεφαλής της μόνης γνήσιας, εργατικής - λαϊκής αντιπολίτευσης που υπάρχει στη χώρα.

Το ΚΚΕ αποτελεί τον πραγματικό αντίπαλο της σημερινής και κάθε άλλης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Κάθε αστικής κυβέρνησης κομπιναδόρων υποκριτών, λαϊκιστών και τυχοδιωκτών που κοροϊδεύουν ασύστολα τον λαό. Η δύναμη είναι οι αγώνες και η δυνατή φωνή του εργατικού, του αγροτικού, του φοιτητικού, όλου του ευρύτερου λαϊκού κινήματος. Με το ΚΚΕ μπροστά γίνεται όλο πιο ισχυρή αυτή η φωνή στις πολιτικές εξελίξεις.

Καμιά κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμιά πολιτική δύναμη δεν μπορούν πλέον αυτό να το παραγνωρίζουν. Έχουν στριμωχτεί πολύ και γι’ αυτό προσπαθούν με ψεύτικες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια όλοι τους, να ξεφύγουν. Από τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, μέχρι τον Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου.

Με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, με προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες, μπορούμε πραγματικά να φέρουμε τα πάνω – κάτω. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουν περισσότερο οι αγώνες μας. Σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου, που φτιάχνουν ασφυκτικούς κλοιούς γύρω από τις ζωές μας, μπορεί να δοθεί απάντηση στα καθημερινά πιεστικά λαϊκά - εργατικά προβλήματα. Αμφισβητώντας την “κοστολόγησή” τους, βάζοντας μπροστά όσα έχουμε πραγματικά ανάγκη.

Λίγες μέρες πριν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με το ανεπανάληπτο πανελλαδικό συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων του κινήματος, είδαμε μόνο ένα στιγμιότυπο από αυτό που δημιουργείται σε όλη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο πανελλαδικό κίνημα, μια μεγάλη συμμαχία εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών, επιστημόνων, αγροτών με κοινούς στόχους και κατεύθυνση, απέναντι στην πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου, των μονοπωλίων, των καρτέλ και των κυβερνήσεών του. Αυτή είναι η ελπιδοφόρα προοπτική για τον λαό.

Το ΚΚΕ θα είναι μπροστά κάθε μέρα, στην πρώτη γραμμή. «Βράχος» και «φάρος» για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα. Είναι το μόνο Κόμμα που και θέλει και μπορεί να βαδίσει αποφασιστικά και μέχρι τέλους ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης.

Ελάτε μαζί μας! Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων, για να ζήσει ο λαός μας τις δικές του μεγάλες στιγμές, για να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο, την κοινωνία που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας.

Με το ΚΚΕ δυνατό, σταθερό, με αντοχή σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας, για την νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό!

Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η ελπίδα. Προχωράμε μπροστά!

Φέρνουμε το μήνυμα του Κόμματος και της ΚΝΕ σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολειό και σχολή, σε κάθε κλάδο, σε κάθε νέο και νέα, σε κάθε συνταξιούχο, σε κάθε άνθρωπο της βιοπάλης, στην πόλη και την ύπαιθρο.

Γεια σας! Δύναμη και υγεία σε όλους και όλες».