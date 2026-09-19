Η κατάσταση της υγείας του μαθητή χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ υπήρξε ακόμη και κίνδυνος να υποστεί σοβαρή βλάβη στο νεφρό του.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στα Βριλήσσια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. Από την επίθεση ο δεύτερος ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Συνελήφθη ο 14χρονος – Ελεύθερη η μητέρα του

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του.

Η μητέρα του ανήλικου αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη, έπειτα από προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το ακριβές κίνητρο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Η υπόθεση προστίθεται στη σειρά περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων που έχουν απασχολήσει τις Αρχές το τελευταίο διάστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η σοβαρότητα των τραυματισμών του μαθητή.

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