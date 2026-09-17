H πρόταση νόμου καθορίζει τα 15 έτη ως το ελάχιστο όριο ηλικίας για να ανοίγουν προσωπικό λογαριασμό οι ανήλικοι.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου «EU KIDS Act» της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών και καθορίζει τα 15 έτη ως το ελάχιστο όριο ηλικίας για να ανοίγουν προσωπικό λογαριασμό οι ανήλικοι.

Παράλληλα, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών και ασφαλείς εκ σχεδιασμού.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Σήμερα, τα παιδιά μας ασχολούνται με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί ποτέ. Τεχνολογία που δεν δημιουργήθηκε ποτέ με γνώμονα την ευημερία τους. Ο νόμος μας για τα παιδιά αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης - εναπόκειται στις πλατφόρμες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού. Και βάλαμε ξανά τους γονείς στη θέση του οδηγού, παρέχοντάς τους τα εργαλεία για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να περιηγηθούν σε έναν ασφαλέστερο διαδικτυακό κόσμο».

Η προτεινόμενη νομοθεσία βασίζεται σε 4 πυλώνες:

1. Καθυστέρηση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργούν προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο από την ηλικία των 15 ετών.

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Για τα παιδιά μεταξύ 13 και κάτω των 15 ετών, θα απαιτείται γονικός έλεγχος, επιτρέποντας στους γονείς να δημιουργούν «μίνι λογαριασμούς» στους οποίους τα παιδιά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του λογαριασμού του κηδεμόνα. Έτσι, τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο κατάλληλες για την ηλικία τους. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που διατίθενται στους «μίνι λογαριασμούς» πρέπει να έχουν δικλείδες ασφαλείας, όπως περιορισμένο αριθμό επαφών και περιορισμό χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα.

Τα παιδιά ηλικίας 3 - 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,. Ωστόσο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζεται ο κηδεμόνας.

Για τον σκοπό αυτόν, οι πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν στους γονείς ή κηδεμόνες ένα εύχρηστο εργαλείο που θα τους επιτρέπει να περιορίζουν τη χρήση της συσκευής τους σε αυτές τις φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες όταν τη δίνουν στα παιδιά, καθώς και να περιορίζουν την έκθεση του παιδιού σε μέγιστο χρόνο μίας ώρας την ημέρα.

2. Ασφάλεια εκ σχεδιασμού

Ο νόμος επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν σε χρήστες έως 18 ετών υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, διαμοιρασμό βίντεο, διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια, τεχνητή νοημοσύνη, chatbots.

Αυτά περιλαμβάνουν απαγόρευση εθιστικών λειτουργιών και αλγοριθμικών ροών προτεινόμενου περιεχομένου που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ και μπορούν να παρασύρουν ανηλίκους σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση του ατελείωτου scrolling χωρίς σημεία στίξης, των τεχνικών επιβράβευσης που ενθαρρύνουν την παρατεταμένη χρήση, των ειδοποιήσεων (push) κατά τις ώρες ύπνου, καθώς και της ανεπιθύμητης επικοινωνίας από αγνώστους.

Επιπλέον, οι AI companions και τα chatbots πρέπει να απενεργοποιηθούν από προεπιλογή και δεν θα μπορούν να προσομοιώσουν διαπροσωπικές σχέσεις με τρόπους που δημιουργούν συναισθηματική εξάρτηση.

Τα προφίλ για ανηλίκους πρέπει να είναι ιδιωτικά, με απενεργοποιημένη (από προεπιλογή) τη γεωγραφική θέση, την πρόσβαση σε κάμερα και μικρόφωνο.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να προσφέρουν στους ανηλίκους εύκολους τρόπους αποκλεισμού και σίγασης άλλων χρηστών, αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης του χρόνου χρήσης, καθώς και ασφαλή συστήματα προτάσεων περιεχομένου, τα οποία οι ανήλικοι θα μπορούν να ελέγχουν, να προσαρμόζουν και να επαναφέρουν στις αρχικές τους ρυθμίσεις.

3. Προστασία της ιδιωτικότητας κατά την επαλήθευση ηλικίας

Σύμφωνα με τον νόμο, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και τα καταστήματα εφαρμογών πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία διασφάλισης ηλικίας. Μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης της ηλικίας, η οποία δεν διατηρεί έγγραφα ταυτότητας ή βιομετρικά δεδομένα, επιτυγχάνοντας έτσι τις υψηλότερες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της ιδιωτικότητας. Τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία αυτού του οικοσυστήματος.

Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο θα καλούνται να πραγματοποιούν επαλήθευση ηλικίας όταν ένας χρήστης δημιουργεί νέο λογαριασμό.

Όταν πρόκειται για υπάρχοντες λογαριασμούς, οι πάροχοι πρέπει να εκτιμούν την ηλικία του χρήστη με βάση π.χ. την ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού ή τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

4. Αποτελεσματική επιβολή των κανόνων

Η πρόταση αντιστρέφει το «βάρος της απόδειξης», καθιστώντας τους παρόχους υπεύθυνους να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι «ασφαλείς εκ σχεδιασμού».

Θα υποχρεούνται να υποβάλλουν σχέδιο συμμόρφωσης στην Επιτροπή και σε ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να αξιολογεί διεξοδικά κάθε νέα υπηρεσία, χαρακτηριστικό ή λειτουργικότητα. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο να προτείνει διορθωτικά μέτρα εάν, με βάση την έκθεση του ελεγκτή, θεωρεί ότι το σχέδιο συμμόρφωσης περιέχει τυχόν ελλείψεις.

Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώνει τις έρευνες εντός 90 ημερών.

Επόμενα βήματα

Η νομοθετική πρόταση έχει υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης και έγκρισής της. Δεδομένης της σαφούς ανάγκης για επείγουσα και ολοκληρωμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο η σχετική πράξη να εγκριθεί άμεσα.

Με πληροφορίες από ec.europa.eu