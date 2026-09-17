Οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες των κολοσσών της AI, ο αυξανόμενος δανεισμός και η προοπτική εισόδου στο Χρηματιστήριο.

Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της AI έρχονται σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία για τον κλάδο: τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, αυξανόμενος δανεισμός, υψηλές αποτιμήσεις και, στην περίπτωση της Anthropic, προετοιμασία για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η χρονική αυτή σύμπτωση τροφοδοτεί ερωτήματα για το αν οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης αφορούν αποκλειστικά την ασφάλεια ή αν έχουν οικονομικές και στρατηγικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με το Business Insider, o Αμερικανός επενδυτής Μάικλ Μπάρι - ο οποίος προέβλεψε την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 - υποστηρίζει ότι οι επικεφαλής των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης όταν ζητούν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας, κοιτούν το δικό τους συμφέρον.

Ο επενδυτής που έγινε γνωστός από την ταινία «The Big Short» χαρακτήρισε τις εκκλήσεις τους «ιδιοτελείς» και δήλωσε ότι η ανθρωπότητα «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί».

Επικεφαλής εταιρειών AI έχουν ζητήσει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση, μετά τις προειδοποιήσεις ερευνητών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο.

Ο Σαμ Άλτμαν, ο Ντάριο Αμοντέι και άλλοι επικεφαλής εταιρειών AI τάσσονται υπέρ μιας πιο αργής ανάπτυξης της τεχνολογίας, μετά τις νέες προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αφανισμό της ανθρωπότητας. Ο Μάικλ Μπάρι, ωστόσο, υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ιδιοτέλεια»

Ο επενδυτής, γνωστός από το «The Big Short», έγραψε αργά την Κυριακή στην πλατφόρμα X ότι είναι «ιδιοτελές» εκ μέρους των επικεφαλής της OpenAI, της Anthropic και άλλων εταιρειών AI να ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης.

{https://x.com/michaeljburry/status/2099353025009561826}

Ο Burry παρέθεσε τέσσερις λόγους:

Τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης δεν πρόκειται να γίνουν AGI. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα που χρειάζεται να επιβραδυνθεί ως προς την ανάπτυξή του.

Ο ανταγωνισμός πλησιάζει γρήγορα και η επιβράδυνση ευνοεί τις εταιρείες που ήδη κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά.

Οι εισαγωγές στο χρηματιστήριο χρειάζονται προβολή και υπερβολές. Το "είμαστε τόσο ισχυροί που θα μπορούσαμε να γίνουμε επικίνδυνοι" είναι ένας τρόπος να δημιουργείται δημοσιότητα και ενθουσιασμός γύρω από την εταιρεία.

Μια επιβράδυνση της ανάπτυξης που δεν μπορούν να ελέγξουν μπορεί να παρουσιαστεί ως συνειδητή επιλογή, καθώς οι προγραμματισμένες εισαγωγές στο χρηματιστήριο φαίνεται να μετατίθενται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Substack, με την ονομασία «Cassandra Unchained», ο Μπάρι υποστήριξε ότι οι διοικήσεις της Anthropic και της OpenAI τάσσονται υπέρ μιας επιβράδυνσης «για να ενισχύσουν την εικόνα της ισχύος τους ενόψει της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο».

Υποστήριξε επίσης ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως τα Claude και ChatGPT, δεν πρόκειται να αποκτήσουν «πραγματική ικανότητα συλλογισμού» και, ως εκ τούτου, «δεν υπάρχει τίποτα να φοβόμαστε», τουλάχιστον προς το παρόν.

Η Anthropic και η OpenAI δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Σε πλήρη συγχρονισμό οι ισχυροί

Ο Μπάρι τοποθετήθηκε μετά τη δημοσίευση άρθρου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος κάλεσε τους συναδέλφους του να «επιβραδύνουν τον ρυθμό» ανάπτυξης της AI, ώστε η πρόληψη των κινδύνων να προλάβει τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Ελον Μασκ της xAI και ο Ντέμις Χασάμπης της Alphabet εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στον Αμοντέι μέσω της πλατφόρμας X.

Η έκκληση του Αμοντέι για πιο προσεκτική ανάπτυξη ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τζέικομπ Κόξον, πρώην ερευνητή της OpenAI και της Anthropic, ο οποίος υποστήριξε ότι τα δύο κορυφαία εργαστήρια AI «τρέχουν κατευθείαν προς την αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και παίζουν τη ζωή μας κορώνα - γράμματα».

Ένας ακόμη ερευνητής της Anthropic, ο Έβαν Χάμπιντζερ, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Κόξον και δήλωσε ότι εκτιμά σε πάνω από 10% την πιθανότητα η AI να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους» μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Πίεση από τη Wall Street και την Ουάσινγκτον

Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ δέχονται ισχυρές πιέσεις από τη Wall Street και την Ουάσινγκτον να συνεχίσουν να επενδύουν και να επιταχύνουν την ανάπτυξη της AI.

Οι επενδυτές αντέδρασαν στις προοπτικές της επιβράδυνσης των ρυθμών ανάπτυξης, πουλώντας μετοχές εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Nvidia, η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο και βασικός προμηθευτής τσιπ για εφαρμογές AI, υποχώρησε κατά 3%, ενώ άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Micron, η Intel και η SK Hynix, σημείωσαν απώλειες άνω του 5%.

Ο Μπάρι, ο οποίος πριν από περίπου έναν χρόνο σταμάτησε να διαχειρίζεται hedge fund και άρχισε να δημοσιεύει στην πλατφόρμα Substack αναλύσεις για το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, έχει ασκήσει επανειλημμένα φέτος κριτική σε εταιρείες AI και έχει στοιχηματίσει εναντίον ορισμένων από αυτές.

Ο επενδυτής έχει προειδοποιήσει για τις υπερβολικές επενδύσεις στις υποδομές AI, τις επιθετικές λογιστικές πρακτικές, το κρυφό χρέος και τις κυκλικές συναλλαγές στον κλάδο.

Ο Τόμας Ρούλετ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε στο Business Insider ότι συμμερίζεται τον σκεπτικισμό του Μπάρι σχετικά με το σκεπτικό των επικεφαλής των εταιρειών AI που ζητούν επιβράδυνση.

WSJ: Η επιβράδυνση της AI θα έρθει έτσι κι αλλιώς - ανεξάρτητα από την ασφάλεια

Θέλουν πραγματικά οι επενδυτές να βάλουν χρήματα σε μια τεχνολογία που μπορεί κυριολεκτικά να τους σκοτώσει;, αναφέρει δημοσίετμα της Wall Street Journal.

Ο οικονομολόγος Όουεν Λαμόντ σχολίασε σκωπτικά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις περί... αφανισμού της ανθρωπότητας, λέγοντας ότι αυτό είναι «σαν έβγαζε ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στο χρηματιστήριο το Manhattan Project το 1945».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το να συνυπολογίζει κανείς τον κίνδυνο αφανισμού της ανθρωπότητας στις αποτιμήσεις των μετοχών είναι μάλλον παράλογο, οπότε ας ελπίσουμε για το καλύτερο και ας περιοριστούμε στα χρηματιστηριακά δεδομένα. Η αντίδραση της αγοράς τη Δευτέρα στην πρόταση των ηγετών του κλάδου να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της AI για λόγους ασφάλειας ήταν αποκαλυπτική

Οι μετοχές των hyperscalers, δηλαδή των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft, Alphabet και Meta, κατέγραψαν άνοδο, σε μια κατά τα άλλα πολύ κακή ημέρα για τις τεχνολογικές μετοχές. Τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν εταιρείες που προμηθεύουν τσιπ, ηλεκτρική ενέργεια και υποδομές για τα εκατοντάδες data centers που σχεδιάζονται.

Ίσως ήταν ένας αναγκαίος, έστω και καθυστερημένος, έλεγχος της πραγματικότητας. Στα υπολογιστικά φύλλα των αναλυτών οι προβλέψεις μπορούν να φτάνουν στα ύψη, όμως ο πραγματικός κόσμος έχει όρια. Και τα σχέδια των τεχνολογικών κολοσσών άρχιζαν πλέον να προσκρούουν σε αυτά.

Για παράδειγμα τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με τη Rystad Energy, τα data centers αναμένεται να αντιπροσωπεύουν έως το 2030 το 12% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί στην ανάγκη για επιπλέον παραγωγική ισχύ ισοδύναμη με 30 έως 60 πυρηνικούς σταθμούς.

Οι πολιτικοί, αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες αντιδράσεις της κοινής γνώμης, μέσα σε λίγους μήνες πέρασαν από την παροχή φορολογικών κινήτρων στην αντίθεση απέναντι σε νέες εγκαταστάσεις.

Και ίσως το ζήτημα να είναι ούτως ή άλλως αδύνατο να λυθεί. Σύμφωνα με τη S&P Global, αν καλύπτονταν οι ανάγκες όλων αυτών των data centers σε χαλκό για την ηλεκτροδότησή τους, μέχρι το 2040 θα προέκυπτε έλλειμμα 25% στην παγκόσμια προσφορά του πολύτιμου μετάλλου. Και ένα νέο, μεγάλο ορυχείο χαλκού χρειάζεται 15 έως 20 χρόνια για να τεθεί σε λειτουργία.

Το κόστος των data centers δημιουργεί νέες πιέσεις

Η χρηματοδότηση των data centers αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα. Αφού εξάντλησαν τα τεράστια ταμειακά τους διαθέσιμα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί στράφηκαν μαζικά στον δανεισμό, προκαλώντας πλέον ανησυχία στους επενδυτές της αγοράς ομολόγων.

Σύμφωνα με την Capital Group, μέσα σε μόλις έναν χρόνο η συμμετοχή τους στον σημαντικότερο δείκτη ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας αυξήθηκε κατά 78%.

Το να δημιουργήσουν αρκετά κέρδη ώστε να δικαιολογήσουν τη μεγαλύτερη επενδυτική επέκταση σε υποδομές που έχει καταγραφεί ποτέ δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα ενόψει των πολυαναμενόμενων IPO των Anthropic και OpenAI.

Το να αποφέρουν αρκετά κέρδη ώστε να δικαιολογήσουν τη μεγαλύτερη επενδυτική δαπάνη για υποδομές στην ιστορία είναι μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση, ενόψει των πολυαναμενόμενων IPO της Anthropic και της OpenAI. Με τον ανταγωνισμό από τα μοντέλα ανοικτού κώδικα να εντείνεται και τις τιμές των tokens να υποχωρούν, ο Ράιαν Κέλι, επικεφαλής επενδύσεων της Hennessy Funds, είναι μεταξύ εκείνων που εκφράζουν αμφιβολίες. «Πώς θα αποφέρει έσοδα όλο αυτό;»

Κανείς δεν θα ήθελε οι ανησυχίες των ερευνητών της AI για την ασφάλεια να είναι υπερβολικές. Οι ίδιοι πάντως φαίνεται να μιλούν με ειλικρίνεια, σχολιάζει η WSJ. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές υποψιάστηκαν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα κίνητρα.

Μήπως πρόκειται για μια μορφή συνεννόησης μεταξύ των εταιρειών, ώστε να μειώσουν τις τεράστιες ανάγκες τους για επενδύσεις και ταυτόχρονα να μπορούν να χρεώνουν περισσότερο - κάτι σαν έναν «τεχνολογικό OPEC»; Ή μήπως οι διευθύνοντες σύμβουλοι κατάλαβαν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν ήταν ρεαλιστικά, επειδή απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και κεφαλαίων για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, πόσο μάλλον για να αποφέρουν κέρδη;

Το γεγονός ότι οι εταιρείες που δεσμεύουν τα κεφάλαια των μετόχων τους για επενδύσεις στην AI σημείωσαν άνοδο μετά τις προεδιοποιήσεις δείχνει ότι οι επενδυτές ανησυχούν ήδη για περισσότερα από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να είναι κακό νέο για τις εταιρείες που προμηθεύουν τον κλάδο με τα απαραίτητα τσιπ, τον εξοπλισμό και τις υποδομές για την ανάπτυξη της AI, καταλήγει το άρθρο της WSJ.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, businessinsider