Οι ιδιοκτήτες ενδέχεται άθελά τους να διευκολύνουν τους εισβολείς.

Το να αφήνετε το κλειδί στην κλειδαριά πριν κοιμηθείτε δεν προσφέρει επιπλέον ασφάλεια - αντίθετα, μπορεί να αυξήσει το ρίσκο, προειδοποιεί ο Samuel Prieto, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Netpol, μιας ισπανικής εταιρείας που παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια.

Στο επεισόδιο του podcast «El panda inversor», ο Prieto εξήγησε ότι αυτή η συνήθεια δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Όταν το κλειδί παραμένει στην κλειδαριά, ένας διαρρήκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ισχυρό μαγνήτη νεοδυμίου για να το περιστρέψει και να ανοίξει την πόρτα χωρίς να προκαλέσει καμία φθορά. Με άλλα λόγια, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται άθελά τους να διευκολύνουν τους εισβολείς.

Ο κίνδυνος, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις διαρρήξεις. Ο Prieto επισημαίνει ότι η παραμονή του κλειδιού στην πόρτα μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση σε διασώστες ή μέλη της οικογένειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος θυμάται μια περίπτωση όπου χρειάστηκε να ξεκλειδώσει ένα σπίτι στο οποίο είχε πέσει μια γυναίκα, και τα παιδιά της δεν μπορούσαν να μπουν μέσα επειδή το κλειδί ήταν γυρισμένο από την εσωτερική πλευρά.

Οι κλειδαράδες συνιστούν αυστηρά να αποφεύγεται αυτή η πρακτική κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Prieto σημειώνει ότι η συνήθεια αυτή είναι τόσο διαδεδομένη που ακόμη και αστυνομικοί την έχουν κατά καιρούς προτείνει σε θύματα διαρρήξεων, υπογραμμίζοντας όμως ότι πρόκειται για σοβαρό σφάλμα. Μάλιστα, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οι κλειδαριές μονού κυλίνδρου - οι οποίες μπλοκάρουν αν παραμείνει το κλειδί από μέσα - έχουν πλέον απαγορευτεί.

Για ασφαλέστερες εναλλακτικές, ο Prieto προτείνει την εγκατάσταση κλειδαριών διπλού κυλίνδρου ή προτεραιότητας, οι οποίες επιτρέπουν το άνοιγμα της πόρτας από έξω ακόμα κι αν υπάρχει κλειδί γυρισμένο στο εσωτερικό. Παράλληλα, προτείνει σύγχρονες λύσεις, όπως έξυπνες κλειδαριές με κωδικό PIN, αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αναγνώριση προσώπου, καθώς και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας όπως επιπλέον σύρτες και κάμερες παρακολούθησης.

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Η προειδοποίηση του Prieto υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες να αντιμετωπίζουν την ασφάλεια του σπιτιού τους με σοβαρότητα. Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: το να κλειδώνετε την πόρτα είναι σωστό, αλλά το να αφήνετε το κλειδί πάνω στην κλειδαριά όσο κοιμάστε μπορεί απλώς να διευκολύνει μια διάρρηξη.