Η ζάχαρη δεν είναι η μοναδική λύση - ούτε απαραίτητα η καλύτερη.

Η οξύτητα είναι απαραίτητη σε μια καλή σάλτσα ντομάτας, καθώς ισορροπεί τη φυσική της γλυκύτητα και της δίνει ένταση. Όταν όμως είναι υπερβολική, η σάλτσα γίνεται ξινή και η γεύση της ντομάτας δεν αναδεικνύεται.

Συνήθως, η πρώτη σκέψη είναι να προσθέσουμε λίγη ζάχαρη. Μια κουταλιά στην κατσαρόλα αρκεί για να γίνει η σάλτσα πιο γλυκιά. Η ζάχαρη, όμως, δεν μειώνει την οξύτητα της ντομάτας. Απλώς μετριάζει την ξινή γεύση, προσθέτοντας γλυκύτητα.

Το pH είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την οξύτητα ενός υλικού. Όσο χαμηλότερο είναι το pH, τόσο πιο όξινο είναι. Η ζάχαρη δεν το μεταβάλλει, επομένως η οξύτητα παραμένει στη σάλτσα, ακόμη κι αν γίνεται λιγότερο αισθητή.

Μαγειρική σόδα, βούτυρο ή καρότο;

Μια καλύτερη επιλογή είναι η μαγειρική σόδα. Επειδή είναι αλκαλική, μπορεί να αυξήσει το pH της σάλτσας και να μειώσει την οξύτητά της. Έτσι, η έντονη ξινή γεύση περιορίζεται και η σάλτσα αποκτά πιο ισορροπημένη γεύση.

Χρειάζεται, όμως, μέτρο. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να κάνει τη σάλτσα πικρή και να αλλοιώσει τη γεύση της. Η σόδα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και σταδιακά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλη επιλογή είναι το βούτυρο. Μια μικρή ποσότητα μπορεί να κάνει τη γεύση της σάλτσας πιο απαλή και να περιορίσει την έντονη αίσθηση της ξινίλας. Το λίπος επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις γεύσεις, ενώ τα συστατικά του βουτύρου μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εξισορρόπηση της γεύσης. Χρειάζεται όμως μέτρο, καθώς η μεγάλη ποσότητα βουτύρου μπορεί να κάνει τη σάλτσα βαριά και να αλλοιώσει τη γεύση της.

Υπάρχει, τέλος, ένα πιο παραδοσιακό μυστικό: το καρότο. Η Francesca Zani, ειδικός στην ιταλική κουζίνα, λέει ότι η γιαγιά της έβαζε ένα καρότο στη σάλτσα για να μετριάσει την οξύτητά της. Το καρότο δίνει φυσική γλυκύτητα στη σάλτσα και βοηθά να εξισορροπηθεί η γεύση της.

Μπορεί να μπει ολόκληρο στην κατσαρόλα όσο η σάλτσα σιγοβράζει και να αφαιρεθεί πριν από το σερβίρισμα. Εναλλακτικά, μπορεί να τριφτεί και να ενσωματωθεί στη σάλτσα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ζάχαρη δεν είναι η μοναδική λύση - ούτε απαραίτητα η καλύτερη. Από τη μαγειρική σόδα μέχρι το βούτυρο και το καρότο, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να ισορροπήσει μια υπερβολικά όξινη σάλτσα, ανάλογα με τη γεύση που θέλει ο καθένας.

Με πληροφορίες από delish.com