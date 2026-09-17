Η ψυχολογία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν πραγματικά ενδιαφέροντα εκτός εργασίας δεν είναι απαραίτητα εργασιομανείς ή υπερβολικά φιλόδοξοι. Συχνά, έχουν απλώς διαμορφώσει μια αντίληψη για τον εαυτό που δεν τους δίνει κανένα εξωτερικό σήμα για το πότε πρέπει να σταματήσουν.

Αν ρωτήσουμε κάποιον απροειδοποίητα τι κάνει για να διασκεδάσει, η αντίδραση είναι αποκαλυπτική. Ορισμένοι απαντούν αμέσως. Άλλοι σωπαίνουν, κάνουν μια γρήγορη εσωτερική αναζήτηση και καταλήγουν σε κάτι που συνήθιζαν να κάνουν πριν από δώδεκα χρόνια.

Το εύκολο συμπέρασμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εργασιομανείς, φιλόδοξοι και παντρεμένοι με τη δουλειά τους. Πολύ συχνά όμως αυτή η υπόθεση είναι λανθασμένη, καθώς η πραγματική εξηγηση είναι πολύ πιο δομική από όσο φαίνεται.

Οι ερευνητές τείνουν να χωρίζουν την έντονη αφοσίωση στην εργασία σε δύο κατηγορίες: στην εργασιακή εμπλοκή (work engagement), που αποτελεί την υγιή εκδοχή, και στην εργασιομανία (workaholism), που δεν είναι υγιής.

Ο Wilmar Schaufeli και οι συνεργάτες του ορίζουν την εργασιομανία ως υπερβολική και καταναγκαστική εργασία, με το καταναγκαστικό μέρος να είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι δουλεύουν πολλές ώρες επειδή απολαμβάνουν τη δουλειά τους, ενώ οι εργασιομανείς δουλεύουν πολύ επειδή κάτι εσωτερικό αρνείται να τους αφήσει να χαλαρώσουν. Πολλοί άνθρωποι χωρίς χόμπι δεν διαθέτουν τίποτα από τα δύο. Δεν έχουν καμία εσωτερική παρόρμηση και καμία ενοχή την Κυριακή το απόγευμα. Απλώς φτάνουν στο τέλος της εργάσιμης ημέρας χωρίς σαφή ιδέα για το ποια πρέπει να είναι η επόμενη δραστηριότητά τους.

Τι συμβαίνει όταν τελειώνει η ρουτίνα της δουλειάς

Η ψυχολόγος Janna Koretz δανείστηκε έναν όρο από την οικογενειακή θεραπεία για να περιγράψει αυτό το φαινόμενο: Η «υπερεμπλοκή» συμβαίνει όταν τα όρια μεταξύ δύο ανθρώπων θολώνουν μέχρι που οι ατομικές τους ταυτότητες χάνουν τη σημασία τους. Η Koretz υποστηρίζει ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα σε ένα άτομο και την καριέρα του, περιγράφοντας στο Harvard Business Review θεραπευόμενους των οποίων η αίσθηση του εαυτού δεν διέθετε κανένα υποστηρικτικό θεμέλιο έξω από το γραφείο. Η προειδοποίησή της είναι συγκεκριμένη: η στενή ταύτιση με τη δουλειά είναι μια χαρά, μέχρι τη στιγμή που η δουλειά σταματά. Τότε, η επαγγελματική εξουθένωση, η απόλυση ή η συνταξιοδότηση εμφανίζονται ως ταυτοτικό πρόβλημα και όχι απλώς ως πρόβλημα διαχείρισης χρόνου.

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Παράλληλα, η Patricia Linville πρότεινε το 1987 την ιδέα της «σύνθετης αυτοαντίληψης», υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα από πολλούς διακριτούς ρόλους προσαρμόζονται καλύτερα όταν ένας από αυτούς τους ρόλους δεχτεί πλήγμα. Αν υπάρξει ένα τρίμηνο καταστροφής στη δουλειά αλλά υπάρχουν άλλα τρία «δωμάτια» στο σπίτι, δεν πιάνει ολόκληρο το κτίριο φωτιά.

Εδώ βρίσκεται το σημείο που συνήθως παραβλέπεται. Η επαγγελματική ζωή διαθέτει εξωτερικούς μηχανισμούς που ορίζουν αυτόματα πότε ξεκινά, πότε εξελίσσεται και πότε τελειώνει μια προσπάθεια: οι συναντήσεις τελειώνουν, οι προθεσμίες λήγουν, τα τρίμηνα ολοκληρώνονται, κάποιος στέλνει ένα τιμολόγιο και ο κύκλος αξιολόγησης επιστρέφει. Κάθε ένα από αυτά είναι μια μικρή ειδοποίηση ότι μια προσπάθεια τελείωσε και μια άλλη μπορεί να ξεκινήσει.

Ο ελεύθερος χρόνος δεν διαθέτει τίποτα από αυτά. Κανείς δεν σου στέλνει πρόσκληση για να γίνεις καλύτερος στη μαγειρική ή στην κιθάρα. Ολόκληρη αυτή η κατηγορία βασίζεται σε ερεθίσματα που πρέπει να δημιουργήσει το ίδιο το άτομο - μια δεξιότητα που σκουριάζει όταν δεν την εξασκείς για δεκαετίες. Έτσι, ο άνθρωπος χωρίς χόμπι συχνά δεν αρνείται την ξεκούραση. Απλώς έχει ζήσει είκοσι χρόνια μέσα σε μια δομή που του έλεγε με συνέπεια τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης δεν έχει καμία τέτοια δομή να του προσφέρει.

Δανείσου την δομή της εργασίας αντί να περιμένεις την έμπνευση

Η Sabine Sonnentag και η Charlotte Fritz χαρτογράφησαν τέσσερις ξεχωριστές εμπειρίες αποκατάστασης: την ψυχολογική αποσύνδεση (το να μην σκέφτεσαι καθόλου τη δουλειά), τη χαλάρωση (δραστηριότητες χαμηλής προσπάθειας), την κατάκτηση μιας δεξιότητας (την εκμάθηση μιας δυσκολης δεξιότητας που απασχολεί όλο τον εγκέφαλο) και τον έλεγχο (το να επιλέγεις ο ίδιος πώς θα διαθέσεις τις ώρες σου). Το ανούσιο σκρολάρισμα στις οθόνες προσφέρει μια αδύναμη εκδοχή χαλάρωσης και σχεδόν τίποτα άλλο. Η «κατάκτηση» είναι το κανάλι που οι περισσότεροι άνθρωποι της εργασίας δεν έχουν ανοίξει ποτέ, αν και είναι αυτό που μοιάζει περισσότερο με αυτό που του παρείχε η καριέρα: δυσκολία, πρόοδο και ένα κίνητρο να συνεχίσεις.

Μια πρακτική λύση είναι να δανειστείς τη δομή αντί να περιμένεις να νιώσεις την έμπνευση. Δεσμεύεσαι για κάποια δραστηριότητα - ένα μάθημα, ένα κλεισμένο γήπεδο, μια σταθερή συνάντηση. Το να έχεις κίνητρο δεν αρκεί, αλλά ένας προπονητής που σε περιμένει στις επτά θα σε αναγκάσει να βγεις από το σπίτι. Επιλέγεις επίσης κάτι με ένα βαθμό δυσκολίας, ενώ κρίνεις τους πρώτους δύο μήνες με βάση τη συμμετοχή και όχι την απόλαυση, καθώς η ευχαρίστηση τείνει να φτάνει αργότερα.

Τα οφέλη ειναι σημαντικά: Μελέτη του 2023 σε 93.263 ενήλικες άνω των 65 ετών διαπίστωσε ότι η ενασχόληση με χόμπι συνδέεται με λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα και καλύτερη αυτοαναφερόμενη υγεία, ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή.

Πηγή: siliconcanals.com