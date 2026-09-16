Το πρόγραμμα της Metlen συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας και έχει ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η Metlen ανοίγει τις αιτήσεις για τον 10ο κύκλο του προγράμματος έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη», το οποίο απευθύνεται σε νέες και νέους αποφοίτους μηχανικούς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 20 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας και έχει ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Έχει διάρκεια ενός έτους και είναι έμμισθο, δίνοντας στους νέους μηχανικούς τη δυνατότητα να εργαστούν στο περιβάλλον της Metlen και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι συμμετέχοντες εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και αποκτούν εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα ενεργειακά έργα έως τα εργοτάξια της Metlen.

Παράλληλα, συνεργάζονται με έμπειρους επαγγελματίες και συμμετέχουν σε έργα της εταιρείας στην Ελλάδα και με διεθνές αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται επίσης οργανωμένη εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τόσο τεχνικές γνώσεις όσο και επαγγελματικές δεξιότητες. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη διαχείριση χρόνου, στις παρουσιάσεις, στη χρήση εφαρμογών MS Office, στην ανάλυση δεδομένων και σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, λαμβάνουν καθοδήγηση από στελέχη με εμπειρία, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και διαχείρισης απαιτητικών έργων.

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Σύμφωνα με τη Metlen, σημαντικό μέρος των μηχανικών που έχουν συμμετάσχει στους προηγούμενους κύκλους συνέχισαν την επαγγελματική τους πορεία στην εταιρεία. Το πρόγραμμα έχει στο μεταξύ αποκτήσει και διεθνή διάσταση, καθώς έχει επεκταθεί πέρα από την Ελλάδα, με αντίστοιχες ευκαιρίες για νέους μηχανικούς στην Αγγλία και την Ιταλία.

Δικαίωμα συμμετοχής στον 10ο κύκλο έχουν πτυχιούχοι μηχανικοί με έως δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα αφορά ειδικότητες όπως μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, πολιτικούς και χημικούς μηχανικούς, καθώς και αποφοίτους άλλων συναφών ειδικοτήτων με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Metlen, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας, η Κόρινθος και ο Βόλος. Απαραίτητη είναι επίσης η άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών, ενώ για τους άνδρες υποψηφίους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εταιρεία αναζητά ακόμη υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις βασικές αξίες και στον τρόπο λειτουργίας της, δίνοντας έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, στον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και την ασφάλεια, στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, στην αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα.

Οι αιτήσεις για τον 10ο κύκλο του «Μηχανικοί στην Πράξη» θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.