Το χρονικό της υπόθεσης.

Αποτροπιασμό προκαλεί μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκβιασμού ανηλίκου που βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Σκιάθο. Ένας 15χρονος, συνοδευόμενος από τους γονείς του, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού καταγγέλλοντας ότι έπεφτε θύμα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης και ψυχολογικής βίας από 17χρονο ομοεθνή του, ήδη από το 2023.

Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε στις Αρχές ο 15χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ο 17χρονος είχε καταγράψει σε βίντεο ερωτικό υλικό από τις κακοποιήσεις.

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό ως μέσο πίεσης και απειλώντας ότι θα το διακινήσει σε τρίτους, τον εξαναγκάζε συνεχώς σε νέες γενετήσιες πράξεις, κρατώντας τον εγκλωβισμένο σε ένα καθεστώς διαρκούς φόβου.

Όπως προκύπτει από την κατάθεση του θύματος, ο εφιάλτης ξεκίνησε το 2023 έως τα τέλη Ιουλίου του 2026, οπότε ο 15χρονος εξαναγκαζόταν σε ερωτικές πράξεις σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου. Ο 17χρονος εντόπισε τον 15χρονο στο κατάστημα όπου ο τελευταίος εργαζόταν για τη θερινή σεζόν και τον απείλησε λεκτικά.

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Ο 15χρονος πήρε την απόφαση να σπάσει τη σιωπή του και να αποκαλύψει στους γονείς του όλα όσα βίωνε τα τελευταία χρόνια. Δύο ημέρες αργότερα, στις 8 Αυγούστου, η οικογένεια μετέβη στην αστυνομία για την υποβολή της επίσημης καταγγελίας.

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Τι υποστηρίζει ο 17χρονος

Στο πλαίσιο των ερευνών, σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία για βαρύτατα κακουργήματα και πλημμελήματα, που περιλαμβάνουν:

Βιασμό κατ' εξακολούθηση

Πορνογραφία ανηλίκων

Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

Απειλή

Από την πλευρά του, ο 17χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ότι οι μεταξύ τους επαφές γίνονταν με συναίνεση.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και το ακριβές περιεχόμενο του επίμαχου βιντεοληπτικού υλικού.